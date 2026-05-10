Petugas Polisi, Warga Periksa Lokasi Pemboman Bunuh Diri Alfa Jamahe Hadapi TTP

Sejumlah petugas tewas saat pasukan keamanan beradu tembak dengan kelompok militan

Petugas polisi dan warga setempat memeriksa lokasi pemboman bunuh diri semalam di pos keamanan di Fatah Khel, Bannu , sebuah distrik di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan , Minggu, 10 Mei 2026.

Korban tewas akibat serangan bom bunuh diri yang menargetkan pos keamanan di barat laut Pakistan dilaporkan terus meningkat. Kelompok militan yang mengaku sebagai loyalis atau sempalan dari Taliban Pakistan (TTP) telah menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan ini dimulai pada Sabtu malam ketika seorang pelaku bom bunuh diri menabrakkan kendaraan bermuatan bahan peledak ke arah pos keamanan. Serangan tersebut segera diikuti oleh aksi penyerbuan oleh sekelompok pria bersenjata yang memicu baku tembak sengit.

Pasca-kejadian, kelompok militan yang menamakan diri sebagai Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan mengirimkan pernyataan resmi kepada media dan mengklaim sebagai dalang di balik serangan. Meskipun mereka mengaku sebagai faksi independen, pemerintah Pakistan mencurigai kelompok ini merupakan afiliasi atau ‘wajah baru’ dari Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP





