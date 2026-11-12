Petugas Pengawal Tumbang Saat Resepsi Presiden Slovakia di Paris

Seorang anggota pasukan pengawal kehormatan Prancis terjatuh saat menyambut kunjungan Presiden Slovakia Peter Pellegrini di Istana Elysee, Paris, pada 11 November 2026.

Seorang anggota pasukan pengawal kehormatan resmi Prancis mengalami insiden kesehatan yang tidak terduga saat bertugas dalam prosesi penerimaan tamu negara berstatus tinggi. Kejadian ini terjadi secara langsung saat Presiden Slovakia Peter Pellegrini tiba di lokasi untuk melakukan pertemuan resmi dengan pemimpin Prancis di ibu kota negara tersebut.

Prosesi Sambutan Resmi di Istana Elysee

Insiden tersebut terkonfirmasi terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2026, ketika Presiden Slovakia Peter Pellegrini tiba di Istana Elysee, Paris, Prancis. Kedatangan kepala negara Slovakia ini disambut langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta jajaran staf kabinet dan protokol di area istana. Prosesi penyambutan resmi ini merupakan langkah diplomatik standar untuk menghormati tamu negara yang berkunjung.

Also read Isu Pemakzulan Mencuat, Gibran: Presiden Minta Saya 'Fight' di PTUN dan MA

Dokumentasi Visual Jatuhnya Petugas

Berdasarkan rekaman video yang ditangkap oleh stasiun televisi Slovakia, TV JOJ, terlihat jelas seorang anggota pasukan pengawal kehormatan tiba-tiba terjatuh ke tanah saat barisan penyambutan sedang berlangsung. Video tersebut diambil secara langsung dari lokasi kejadian, memberikan bukti visual bahwa petugas tersebut kehilangan keseimbangan dan tidak mampu berdiri tegak sesuai prosedur upacara militer. Kejadian ini muncul secara mendadak di tengah rangkaian kegiatan protokol yang biasanya kaku dan terencana.

Tanggapan Segera dari Emmanuel Macron

Setelah insiden terjatuhnya petugas terjadi, Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta beberapa staf terdekatnya segera menghentikan prosesi formal untuk mengecek keadaan korban. Macron terlihat berjalan menghampiri anggota pengawal yang tumbang tersebut untuk memastikan kondisi keselamatan petugasnya. Petugas medis atau rekan sepasukan kemudian datang untuk mengangkat dan membawa anggota pengawal kehormatan itu meninggalkan lokasi insiden demi mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Advertisement

Lanjutan Kunjungan Diplomatik Slovakia

Meskipun terjadi gangguan kesehatan pada petugas, Presiden Prancis Emmanuel Macron melanjutkan prosesi acara dengan tetap menyambut resmi Presiden Slovakia Peter Pellegrini. Pertemuan diplomatik antara kedua pemimpin negara tersebut tetap berlangsung sesuai jadwal setelah petugas yang terjatuh dievakuasi dari area publik. Insiden ini tidak mengganggu agenda utama kunjungan kerja kepala negara Slovakia ke pusat pemerintahan Prancis.

Status Kesehatan dan Investigasi Awal

Hingga berita ini diturunkan, kondisi medis terkini dari anggota pasukan pengawal kehormatan yang terjatuh tersebut belum diumumkan secara resmi kepada publik. Penyebab pasti mengapa seorang petugas berstatus tangguh mengalami kejadian tiba-tiba juga masih dalam tahap pemeriksaan oleh otoritas terkait. Informasi detail mengenai diagnosis kesehatan atau faktor lingkungan yang memicu insiden ini belum tersedia untuk media dan masyarakat umum.