Petugas Kelurahan Olah Sampah dengan Maggot Dukung Program Waste to Energy

Seorang petugas di Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara, mengolah sampah organik dengan maggot sebagai bagian dari persiapan Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah untuk menghasilkan sampah berkualitas.

Upaya mewujudkan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau * waste to energy * terus digencarkan di berbagai wilayah Indonesia. Di Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, seorang petugas kelurahan terlihat sedang mengolah sampah organik menggunakan maggot pada hari Jumat, 24 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan dan dukungan terhadap Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), sebuah inisiatif strategis pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah dan menghasilkan sumber energi terbarukan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas sampah yang diolah. Baik untuk proses *waste to energy* maupun produksi *Refuse-Derived Fuel* (RDF), sampah yang berkualitas menjadi syarat mutlak. Sampah berkualitas tersebut hanya dapat dipastikan ketersediaannya jika dilakukan pemilahan sampah secara konsisten dan menyeluruh oleh masyarakat.

Kualitas sampah yang dibutuhkan oleh teknologi pengolahan ini sangat spesifik. Proses konversi sampah menjadi energi akan menghasilkan kalori yang jauh lebih tinggi dan efisien jika sampah sudah terpilah dengan baik. Artinya, sampah organik, anorganik, dan residu harus dipisahkan sejak dari sumbernya. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah.

Beliau memproyeksikan bahwa operasional penuh fasilitas *waste to energy* dan RDF mungkin baru akan terwujud dalam tiga tahun mendatang, mengingat tantangan dalam memastikan pasokan sampah berkualitas yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Menteri Hanif menyatakan bahwa target untuk menghentikan praktik pembuangan sampah di area terbuka tanpa pengolahan pada tahun 2026 sangat mungkin tercapai, dengan DKI Jakarta menjadi contoh utama dan panutan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Selain mengandalkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga mendorong peran aktif sektor swasta dan pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan sampah. Menteri LH Hanif menginstruksikan pemda untuk menertibkan pemilahan sampah di berbagai fasilitas seperti hotel, kawasan industri, restoran, kafe, dan pasar. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan mampu mengelola sampahnya secara mandiri, mengurangi beban pada sistem pengelolaan sampah perkotaan. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengaktifkan kembali tenaga pengawas lingkungan hidup dan pejabat terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemilahan sampah.

Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mendorong seluruh pemilik kawasan untuk melaksanakan pemilahan sampah dan menyelesaikan masalah sampah mereka sendiri. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan target pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat tercapai. Upaya ini tidak hanya akan mengatasi permasalahan sampah, tetapi juga berkontribusi pada penyediaan energi terbarukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Keberhasilan program PSEL akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, hijau, dan berkelanjutan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

