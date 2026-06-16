Petugas Dinas Pertamanan Terlihat Berenang di Kolam Bundaran HI, Satriadi: Rutin Perawatan

Video viral menunjukkan pria bertelanjang dada berenang di kolam Bundaran HI yang memicu pertanyaan warganet. Dinas Pertamanan Jakarta mengklaim pria tersebut petugas yang sedang melakukan tugas rutin perawatan instalasi air mancur. Pihaknya mengingatkan agar tidak ditiru karena kolam bukan area berenang.

Sejumlah warga Jakarta terlihat heran dengan aksi seorang pria yang bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek berenang di dalam kolam air mancur Bundaran HI, kawasan icik ibu kota.

Video yang direkam pada Selasa 16 Juni 2026 dari ketinggian sebuah gedung menunjukkan pria tersebut melakukan aktivitas di dalam air kolam. Vulkanisasi video tersebut dalam media sosial memicu berbagai tanggapan dari warganet yang bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa masuk ke area kolam yang selama ini dianggap sebagai ikon Jakarta dan cukup terjaga.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, Satriadi, menjelaskan bahwa pria tersebut bukan warga biasa, melainkan petugas PJLP atau penjaga kebersihan dan keindahan yang sedang melakukan tugas rutin perawatan kabel dan pembersihan instalasi di dalam kolam. Aktivitas tersebut termasuk dalam pekerjaan standar yang dilakukan distamen untuk memastikan kondisi air mancur Bundaran HI tetap berfungsi dengan baik. Satriadi mengingatkan masyarakat agar tidak meniru aksi tersebut karena kolam Bundaran HI bukan area rekreasi atau untuk berenang.

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