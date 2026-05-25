Petugas Amankan Mobil dan Terduga Pelaku Terkait Penyelundupan BBL di Lampung

Petugas mengamankan unit mobil Mitsubishi Xpander dan seorang terduga pelaku terkait praktik penyelundupan benih lobster (BBL) di Lampung. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Ardiansyah, mengungkapkan modus penyelundupan BBL memanfaatkan jalur lintas wilayah dengan arah pengiriman ke wilayah perbatasan sebelum dibawa ke luar negeri, seperti Vietnam.

Ribuan benih lobster pasir ditemukan tersimpan di dalam enam boks styrofoam. Petugas juga mengamankan kendaraan Mitsubishi Xpander yang digunakan untuk mengangkut BBL ilegal tersebut. Seluruh BBL yang diamankan merupakan jenis lobster pasir dengan estimasi valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 4,6 miliar. Terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Satwas PSDKP Pesawaran, Lampung, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Seluruh benih lobster yang diamankan langsung mendapat penanganan khusus agar tetap hidup sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Petugas segera melakukan pelepasliaran di Perairan Kelapa Penjuru, Kabupaten Pesawaran, pada Senin 25 Mei 2026 sekitar pukul 06.30 WIB. Penyelundupan BBL merupakan tindak pidana perikanan yang melanggar Pasal 92 UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal delapan tahun dan denda hingga Rp 1,5 miliar.

Selama 2025, KKP bersama sejumlah instansi telah menggagalkan penyelundupan sekitar 1,314 juta ekor benih lobster dengan nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp114 miliar. Komitmen pemberantasan penyelundupan BBL terus diperkuat melalui penerapan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan





