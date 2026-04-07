Petisi Ahli Minta Kasus Ijazah Jokowi Segera Dituntaskan, Soroti Melemahnya Pihak yang Vokal

Petisi Ahli mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, serta menyoroti perubahan sikap dari pihak yang sebelumnya vokal. Seminar nasional digelar untuk membahas masa depan penegakan hukum pasca KUHAP dan KUHP.

Petisi Ahli , Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi . Hal ini disampaikan oleh Pembina II Petisi Ahli , Elza Syarief, usai menghadiri Seminar Nasional bertajuk 'Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia (Pasca KUHAP dan KUHP berlaku)' yang diadakan di Jakarta Utara pada Senin malam, 6 April 2026.

Elza menekankan bahwa polemik mengenai ijazah tersebut masih belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga proses hukum pidana harus tetap berjalan hingga pengadilan memberikan kepastian hukum. Elza mengutarakan bahwa proses hukum harus terus berlanjut guna menghindari simpang siur informasi yang beredar di masyarakat. Ia juga menyoroti perubahan sikap dari beberapa pihak yang sebelumnya vokal dalam kasus ini, yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda melemah, terlihat dari adanya permintaan maaf kepada Jokowi. Elza menjelaskan bahwa hal tersebut menunjukkan adanya penurunan kekuatan dari pihak-pihak yang sebelumnya gencar menyuarakan isu tersebut. Lebih lanjut, Elza menjelaskan bahwa gugatan perdata terhadap Polda Metro Jaya tidak memiliki kaitan langsung dengan proses pidana yang sedang berjalan. Elza menegaskan bahwa langkah hukum yang tepat bagi pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan tersangka adalah melalui praperadilan, bukan gugatan perdata. Elza menambahkan bahwa upaya praperadilan juga sudah terlambat karena perkara tersebut telah memasuki tahap P21. \Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, menegaskan dukungan penuh organisasinya terhadap langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menangani perkara ini. Pitra menyatakan bahwa Petisi Ahli berdiri bersama penegak hukum lainnya dalam menegakkan keadilan. Halalbihalal dan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Petisi Ahli menghadirkan sejumlah narasumber ternama, yang terdiri dari berbagai kalangan praktisi hukum, ahli hukum, dan tokoh masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Irjen Pol Purnawirawan Aryanto Sutadi, Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang, Dewan Pakar Petisi Ahli Frederich Yunadi, Jaksa Utama Madya Fri Hartono, Hakim Mahendra Sinaga, Ketua Baleg DPR Bob Hasan, serta akademisi hukum Prof. Dr. Firman Wijaya. Kehadiran para narasumber ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif terkait dengan masa depan penegakan hukum di Indonesia, khususnya pasca berlakunya KUHAP dan KUHP yang baru. Seminar ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi dari perubahan peraturan perundang-undangan terhadap sistem hukum di Indonesia. Diskusi dalam seminar ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia di masa mendatang, serta memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan penegak hukum, menunjukkan pentingnya dialog dan kolaborasi dalam upaya memperkuat penegakan hukum di Indonesia. \Di sisi lain, muncul seruan pemakzulan terhadap Prabowo Subianto, yang diduga didorong oleh ketakutan terhadap adanya operasi besar pemberantasan korupsi yang akan melibatkan sejumlah tokoh penting. Hal ini menjadi sorotan tersendiri dalam konteks dinamika politik dan hukum di Indonesia. Rumor mengenai kemungkinan adanya operasi pemberantasan korupsi ini semakin menguatkan spekulasi mengenai motif di balik seruan pemakzulan tersebut. Ketegangan politik yang terjadi semakin memperjelas pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Isu korupsi menjadi perhatian utama masyarakat, yang menuntut adanya tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi. Peran lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian, menjadi sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. Keberhasilan upaya pemberantasan korupsi sangat bergantung pada independensi dan profesionalisme lembaga penegak hukum. Masyarakat berharap agar penegakan hukum dapat dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sehingga tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat. Perkembangan kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses penegakan hukum, serta memastikan bahwa keadilan tetap menjadi prioritas utama. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pemberantasan korupsi





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dijodohkan dengan Fuji, Reza Arap Beri Penjelasan BeginiJPNN.com : Reza Arap minta warganet hentikan perjodohan dirinya dengan Fuji yang ramai di media sosial.

Read more »

Kesempatan Liburan ke Islandia Gratis, Hanya Berlaku untuk Mereka yang Tak Ahli MotretMaskapai nasional Islandia, Icelandair, menawari kesempatan liburan gratis selama 10 hari, bahkan pemenangnya berhak dapat uang Rp800 jutaan.

Read more »

Tinjau Hari Pertama Pelaksanaan TKA SMP, Mendikdasmen Minta Siswa JujurJPNN.com : Tinjau hari pertama pelaksanaan TKA SMP, Mendikdasmen Abdul Mu'ti minta siswa jujur

Read more »

Minta Netizen Berhenti Menjodoh-jodohkan dengan Fuji, Reza Arap: Bapaknya Sudah RisiJPNN.com : Reza Arap minta warganet hentikan perjodohan dengan Fuji karena dinilai meresahkan.

Read more »

Top 3 Berita Hari Ini: Kesempatan Liburan ke Islandia Gratis untuk Mereka yang Tak Ahli MotretSelain kesempatan liburan gratis ke Islandia, Top 3 Berita Hari Ini juga memuat reaksi Gigi Hadid dan bijak pakai BBM.

Read more »

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi HukumAcara Halalbihalal dan Seminar Nasional bertema “Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia” yang digelar Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia

Read more »