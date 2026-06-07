Peter Phillips Menikah dengan Harriet Sperling di Gereja All Saints, Kemble

Peter Phillips, cucu tertua almarhum Ratu Elizabeth II, resmi mengikat janji suci dengan Harriet Sperling dalam upacara sederhana di Gereja All Saints, Kemble. Acara yang dihadiri Raja Charles III, Permaisuri Camilla, Putri Wales dan anggota senior kerajaan menambah sorotan publik, sekaligus menandai babak baru dalam kehidupan pribadi Phillips setelah perceraian pada 2021.

Peter Phillips , cucu tertua almarhum Ratu Elizabeth II sekaligus keponakan Raja Charles III, secara resmi melangsungkan pernikahan dengan Harriet Sperling pada Sabtu, 6 Juni 2026, di Gereja All Saints, Kemble, wilayah Cirencester, Inggris.

Upacara yang berlangsung dalam nuansa pedesaan tradisional ini menandai babak baru dalam hidup Phillips setelah pernikahan pertamanya dengan Autumn Kelly berakhir dengan perceraian pada tahun 2021. Harriet Sperling, yang dikenal sebagai seorang suster anak, menjadi istri kedua sang pangeran, dan kehadirannya menambah warna baru dalam dinamika keluarga kerajaan Inggris. Acara dimulai dengan kedatangan tamu‑tamu penting pada pagi hari, termasuk Raja Charles III yang melambaikan tangan kepada warga setempat ketika tiba di gereja, serta Ratu Camilla yang masuk bersama rombongan resmi.

Kehadiran Raja Charles dan Permaisuri menambah sorotan media terhadap pernikahan yang meskipun bersifat tertutup, tetap menarik perhatian publik luas. Tak kalah penting, Putri Wales Kate Middleton bersama suaminya, Pangeran William, muncul di antara kerumunan, menegaskan peran sentral pasangan pewaris takhta dalam acara‑acara keluarga kerajaan. Para anggota senior keluarga kerajaan lainnya juga tampak hadir, antara lain Sophie, Duchess of Edinburgh, serta dua cucu Ratu Elizabeth II, Putri Beatrice dan Putri Eugenie, yang menambah kehangatan suasana.

Zara Tindall, anak dari Putri Anne, juga hadir sebagai salah satu kerabat dekat. Sementara itu, Peter Phillips yang berada di urutan ke‑19 dalam garis suksesi takhta, tidak menjalankan tugas resmi kerajaan; ia berkarir sebagai eksekutif di bidang manajemen olahraga. Penampilannya di acara pernikahan menjadi simbolik, mengingat ia telah menempuh perjalanan pribadi yang cukup panjang, dari pernikahan pertama hingga kini kembali menemukan kebahagiaan bersama Harriet.

Dalam hal busana, Putri Wales memukau dengan gaun midi tweed yang dirancang oleh Roland Mouret, mengusung nuansa klasik yang selaras dengan latar pedesaan. Penampilannya mendapat pujian dari para pengamat mode sebagai contoh elegan yang tetap menghormati tradisi. Seluruh rangkaian acara berjalan lancar, ditutup dengan resepsi sederhana di ruang perjamuan gereja, di mana keluarga dan sahabat terdekat merayakan kebahagiaan pasangan baru.

Pernikahan ini tidak hanya menjadi momen pribadi bagi Peter Phillips dan Harriet Sperling, tetapi juga menegaskan kembali peran serta keterlibatan keluarga kerajaan dalam memperkuat jaringan sosial dan budaya di masyarakat Inggris modern





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