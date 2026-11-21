Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengukuhkan kebijakan baru yang membatasi kerja sama dengan Kanada, memperburuk ketegangan diplomatik antara kedua negara di Washington dan Ottawa.

Washington, D.C. - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth resmi memberlakukan serangkaian pembatasan baru dalam kerangka hubungan pertahanan bilateral dengan Kanada melalui sebuah arahan rahasia yang disebarkan pada pekan lalu. Langkah kontroversial ini, yang pertama kali diungkap oleh laporan media pada Jumat, menandai eskalasi signifikan dalam dinamika keamanan antara Washington dan Ottawa. Langkah tersebut segera memicu kekhawatiran serius di kalangan mitra NATO karena dikhawatirkan akan mengubah struktur kerja sama strategis yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Mekanisme Arahan Rahasia Pentagon

The Washington Post melaporkan detail mengenai mekanisme kebijakan baru tersebut dengan mengutip pernyataan sejumlah pejabat pemerintah AS yang mengetahui isi memo tersebut. Para pejabat ini berbicara dengan syarat nama mereka tidak disebutkan demi alasan keamanan internal dan sensitivitas diplomasi. Meskipun jurnalis tidak berhasil melihat langsung dokumen memo tersebut, sumber resmi menegaskan bahwa arahan ini secara tegas mengatur ulang batas-batas keterlibatan Departemen Pertahanan AS dengan rekan dagang dan sekutunya di utara.

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Sean Parnell, selaku juru bicara resmi Pentagon, memberikan pernyataan resmi bahwa langkah administratif ini diambil dengan motivasi utama untuk memastikan bahwa seluruh bentuk hubungan dan keterlibatan operasional dengan Kanada benar-benar mendukung tujuan pertahanan nasional AS secara konkret dan terukur. Parnell menekankan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memutus rantai komunikasi vital, melainkan untuk menyelaraskan prioritas strategis dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks.

Komunitas Intelijen dan Mitra Strategis

Salah satu implikasi paling dikhawatirkan dari langkah ini adalah dampaknya terhadap jaringan intelijen global. Seorang pejabat yang berasal dari salah satu negara anggota aliansi Five Eyes, yang terdiri dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan AS, mengungkapkan kekhawatiran bahwa Washington belum memberikan sinyal resmi bahwa aliran informasi rahasia akan dihentikan sepenuhnya. Aliansi ini merupakan tulang punggung keamanan bersama dan pembagian data ancaman global di antara anggota pendirinya.

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Sebaliknya, laporan internal menunjukkan bahwa praktik berbagi informasi telah mulai mengalami penurunan kualitas dan frekuensi. Pejabat AS diketahui telah mengurangi volume dan kedalaman berbagi informasi melalui sejumlah platform komunikasi strategis dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penurunan ini terjadi tanpa adanya pengumuman publik formal, menciptakan ketidakpastian di antara mitra intelijen tentang masa depan akses terhadap data intelijen strategis yang sebelumnya dianggap mutlak.

Eskalasi Ketegangan Politik dan Ekonomi

Kebijakan baru dari Pentagon ini tampaknya semakin memperdalam perselisihan politik yang sudah ada antara Washington dan Ottawa. Ketegangan ini sebelumnya telah dipicu oleh serangkaian pernyataan publik Presiden Donald Trump yang berulang kali menyebutkan keinginan untuk menjadikan Kanada sebagai bagian teritorial dari AS. Pernyataan-provokatif tersebut dibarengi dengan pelaksanaan perang dagang yang ketat, termasuk penerapan tarif impor tinggi terhadap komoditas vital seperti baja, aluminium, dan berbagai jenis barang industri lainnya.

Kanada merespons tindakan proteksionis tersebut dengan segera menerapkan tarif balasan yang tepat sasaran untuk melindungi industri domestik mereka. Situasi ini diperparah oleh ketegangan pribadi antar pejabat tinggi, di mana Menteri Pertahanan Kanada David McGuinty secara terbuka mengkritik unggahan di media sosial oleh Hegseth pada bulan Agustus. McGuinty menyatakan bahwa perilaku tersebut sama sekali tidak mencerminkan martabat jabatan yang seharusnya diembannya, menyinggung harga diri institusi pertahanan Kanada.

Tanggapan Kanada dan Langkah Selanjutnya

Di tengah eskalasi retorika ini, Perdana Menteri Mark Carney pada Maret tahun lalu telah mengumumkan bahwa pemerintahannya telah secara proaktif meningkatkan anggaran pertahanan nasional hingga mencapai dua persen dari produk domestik bruto (PDB). Langkah ambisius ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian keamanan Kanada dan mengurangi ketergantungan pada dukungan militer AS yang dianggap semakin tidak stabil. Keputusan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghadapi ketidakpastian hubungan transatlantik.

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Presiden Trump kembali menyoroti masalah ini pada Jumat, menyatakan bahwa Kanada kini merasa semakin berani karena merasa dilindungi, dan menegaskan bahwa Washington tidak bisa lagi membiarkan dinamika tersebut terus berlangsung tanpa perubahan. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Kanada hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atau komentar publik yang segera mengenai laporan Anadolu mengenai arahan baru Pentagon. Ketegangan ini terus berlanjut hingga hari ini, menandai babak baru dalam hubungan kedua negara.