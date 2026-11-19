Petani di Distrik Yapsi, Jayapura, mengolah kulit kakao menjadi briket dan biochar melalui pendampingan Tim 19 Ekspedisi Patriot ITB untuk solusi energi dan tanah.

Petani di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, telah menemukan cara baru untuk mengelola limbah kulit kakao yang selama ini hanya menumpuk dan dibiarkan membusak di kebun. Limbah yang dianggap tidak bernilai tersebut kini berhasil diolah menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif serta biochar untuk perbaikan tanah. Langkah inovatif ini merupakan hasil pendampingan intensif dari Tim 19 Ekspedisi Patriot Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada para petani lokal.

Mekanisme Pengolahan Limbah Kulit Kakao

Tim 19 Ekspedisi Patriot Institut Teknologi Bandung (ITB) berperan penting dalam memfasilitasi transisi pengelolaan limbah ini dengan melatih petani untuk mengolah kulit kakao menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Limbah organik yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini diubah menjadi briket atau bahan bakar padat yang siap digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selain itu, proses pengolahannya juga menghasilkan biochar yang memiliki manfaat signifikan untuk memperbaiki kondisi dan kesuburan tanah pertanian.

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Penerapan teknologi pengubahan limbah ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah di kebun kakao, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi ketersediaan energi rumah tangga. Petani di Distrik Yapsi kini memiliki akses terhadap bahan bakar alternatif yang berasal dari sisa panen mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil konvensional seperti kayu bakar yang semakin langka.

Perspektif Petani dan Dukungan Stakeholder

Sri Rejeki, seorang petani kakao dari Kampung Takwa Bangun, mengungkapkan rasa bangganya atas temuan baru ini selama kegiatan pelatihan di Gapoktan Nawa Tunas Baru (GNTB) pada Senin (26/10). Ia mengaku sebelumnya hanya mengetahui bahwa kulit kakao bisa dijadikan pupuk atau kerupuk, dan baru sekarang menyadari potensi bahan bakar dan biochar. "Saya merasa senang karena ternyata kulit kakao bisa dimanfaatkan menjadi arang biochar dan briket selain dibuat pupuk dan kerupuk," ujarnya.

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Dalam pernyataannya yang dikutip melalui keterangan pers Kementerian Transmigrasi, Sri Rejeki juga menyampaikan harapan agar alat pembuat briket dan biochar dapat diperbanyak jumlahnya. Ia berharap masyarakat lokal bisa memproduksi sendiri alat-alat tersebut di rumah masing-masing agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan lembaga pendidikan, menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini di tingkat akar rumput.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Inisiatif pengolahan limbah kakao ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan lingkungan di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura. Dengan mengubah limbah menjadi produk bermanfaat, petani dapat mengurangi biaya pengeluaran untuk bahan bakar rumah tangga sekaligus meningkatkan kesuburan tanah melalui penggunaan biochar. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi sirkular di daerah transmigrasi dan pedalaman Papua.

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Tim 19 Ekspedisi Patriot ITB menandai awal dari adopsi teknologi ramah lingkungan di komunitas petani kakao setempat. Dengan adanya fasilitas dan pengetahuan yang memadai, para petani kini memiliki alat untuk mengubah masalah lingkungan menjadi peluang ekonomi. Ke depan, pengembangan kapasitas produksi dan distribusi briket serta biochar menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan manfaat program ini.