Petaka Bagi Tottenham dan Belanda: Xavi Simons Terkonfirmasi Cedera ACL dan Absen di Piala Dunia 2026

Gelandang Tottenham Hotspur, Xavi Simons, mengalami cedera ACL yang serius saat melawan Wolverhampton Wanderers. Cedera ini mengakhiri musimnya dan membuatnya absen dari Piala Dunia 2026 bersama Timnas Belanda.

Kabar buruk menghampiri Tottenham Hotspur dan juga Tim Nasional Belanda. Gelandang serang berbakat, Xavi Simons , dipastikan mengalami cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) pada lutut kanannya.

Cedera parah ini terjadi saat pertandingan Liga Inggris melawan Wolverhampton Wanderers pada Sabtu lalu. Xavi Simons terjatuh pada menit ke-58 setelah berbenturan dengan bek Wolves, Hugo Bueno. Meskipun sempat mencoba melanjutkan pertandingan, ia akhirnya tidak mampu dan harus digantikan. Diagnosis resmi dari Tottenham Hotspur mengonfirmasi rupturnya ACL pada lutut kanan pemain berusia 23 tahun tersebut.

Cedera ini tidak hanya mengakhiri musim 2025-2026 bagi Simons bersama Tottenham, tetapi juga menghancurkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama Belanda. Simons sendiri mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas cedera ini. Ia merasa hidup memang bisa sangat kejam dan menerima kenyataan ini sangat sulit. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu menyatakan bahwa ia tidak akan mampu bermain dalam sisa empat pertandingan liga musim ini, serta kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia yang sangat ia nantikan.

Baginya, cedera ini merenggut kesempatan untuk berjuang bagi timnya dan mewujudkan impiannya bermain di turnamen sepak bola terbesar di dunia. Dampak cedera ini sangat signifikan, tidak hanya bagi karir individu Simons, tetapi juga bagi Tottenham Hotspur yang sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Kehilangan pemain kunci seperti Simons tentu akan menjadi pukulan berat bagi tim dalam sisa pertandingan musim ini.

Selain itu, absennya Simons juga menjadi kerugian besar bagi Tim Nasional Belanda, mengingat potensinya yang besar dan perannya yang penting dalam skuad Oranje. Cedera Xavi Simons ini menambah daftar panjang pemain yang harus absen karena cedera di Liga Inggris musim ini. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi para pelatih dan penggemar sepak bola. Selain berita mengenai cedera Xavi Simons, terdapat beberapa perkembangan lain di dunia sepak bola.

Chelsea berhasil melaju ke final Piala FA berkat performa gemilang pengganti Liam Rosenior yang langsung mencetak rekor. Di dunia pendidikan, sebuah program studi dihapus dan kampus dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan industri. Di Kalimantan Timur, Gubernur meminta maaf atas polemik rumah jabatan senilai 25 miliar rupiah dan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kursi pijat yang menjadi sorotan. Sementara itu, jadwal pekan terakhir Championship 2025-2026 menantang empat tim untuk bersaing memperebutkan dua tiket promosi ke Super League.

Xavi Simons Tottenham Hotspur Cedera ACL Piala Dunia 2026 Liga Inggris

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alami cedera ACL, Xavi Simons dipastikan absen di Piala Dunia 2026Gelandang Tottenham Hotspur Xavi Simons dipastikan absen membela Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 karena menderita cedera robek ligamen lutut anterior ...

Read more »

Xavi Simons mengalami cedera parah dan harus absen dari Piala Dunia 2026 bersama tim nasional BelandaXavi Simons harus absen dari Piala Dunia 2026 dan sebagian besar musim depan. Gelandang tersebut mengonfirmasi melalui media sosial bahwa impiannya untuk tampil di Piala Dunia telah pupus. Fabrizio Romano melaporkan bahwa pemain Tottenham Hotspur tersebut mengalami cedera ligamen silang yang parah.

Read more »

Kabar Buruk untuk Timnas Belanda, Xavi Simons Resmi Absen di Piala Dunia 2026Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Mimpi Buruk Xavi Simons: Cedera ACL Paksa Sang Bintang Absen di Piala Dunia 2026Kabar duka menghampiri Timnas Belanda dan Tottenham Hotspur. Gelandang kreatif, Xavi Simons, dipastikan harus mengubur mimpinya tampil di Piala Dunia 2026

Read more »

Pukulan Telak! Xavi Simons Lewatkan Piala Dunia 2026 Usai Alami Cedera ACL ParahBintang muda Xavi Simons dipastikan lewatkan Piala Dunia 2026 setelah alami cedera ACL parah. Bagaimana dampak absennya bagi Tottenham dan Timnas Belanda?

Read more »

Tottenham Dihantam Badai Cedera, Kondisi Xavi Simons Mengkhawatirkan?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »