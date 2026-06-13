Pesta Pembukaan Piala Dunia 2026 Memukau di Stadion Los Angeles

Pesta pembukaan Piala Dunia 2026 berlangsung megah di Stadion Los Angeles dengan penampilan artis internasional, rangkaian renovasi stadion, dan kemenangan AS atas Paraguay 4-1.

Pesta pembukaan Piala Dunia 2026 diadakan di Stadion Los Angeles , Amerika Serikat, pada Sabtu, 13 Juni 2026, menjelang pertandingan pertama Grup D antara negara tuan rumah, Amerika Serikat, dan Paraguay.

Memisahkan podium juara dan lapangan hijau, para tamu depan menampilkan sejumlah artis fenomenal yang bersatu dalam tema Merdeka dan Persatuan. Di atas panggung terciptanya kolaborasi multikultural yang menegaskan bahwa sepakbola melampaui batas-batas wilayah. Gambar-gambar bangsawan warna-warni berbalut galaksi dunia menjadi ikon penutup mood yang dipandu dinamisnya lathi musik yang memancing penonton tegang. Deburan percikan cuaca tidak akan menghalangi keberhasilan spektakular ini.

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