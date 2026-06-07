Pesta Panggil Suku Ketapik: Warisan Budaya Bangka Barat yang Digelar dengan Antusias

Ribuan warga Bangka Barat mengikuti tradisi Pesta Panggil Suku Ketapik, warisan leluhur yang diperkerat untuk syukur dan persaudaraan. Pemerintah daerah mendukung pelestariannya sebagai aset budaya dan potensi pariwisata.

Ribuan warga antusias mengikuti traditions Pesta Panggil Suku Ketapik di Bangka Barat , sebuah warisan leluhur yang terus dilestarikan untuk mempererat kebersamaan dan wujud syukur. Acara tahunan ini telah berlangsung puluhan tahun dan menjadi bukti komitmen masyarakat dalam menjaga kekayaan budaya lokal.

Tradisi ini bertujuan memanggil sanak saudara serta handai taulan, memperkuat ikatan kekeluargaan, dan menjadi bentuk ekspresi syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat secara aktif mendukung pelestarian tradisi ini sebagai aset budaya berharga. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Ferhad Irvan, menegaskan bahwa tradisi ini rutin digelar setiap tahun sejak puluhan tahun lalu dan pihaknya akan terus mendorong warga untuk routinely menggelarnya.

Desa Kacung merupakan pusat perayaan ini, di mana nama pesta panggil merujuk pada essence-nya mengundang kerabat dari berbagai penjuru untuk pulang kampung. Keberlanjutan tradisi ini diharapkan dapat menginspirasi generasi penerus untuk mencintai adat istiadat. Pemerintah daerah telah mengakui nilai pentingnya dan memasukkan Pesta Panggil Suku Ketapik sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan daerah. Rangkaian acara dimeriahkan dengan arak-arakan anak-anak yang telah khatam Al Quran menggunakan sador, penampilan tari kreasi, musik bedambus, dan pertunjukan silat kebintit.

Selain itu, kegiatan makan bersama atau nganggung menjadi simbol kebersamaan yang mengakhiri perayaan. Tradisi ini tidak hanya penting untuk pelestarian budaya tetapi juga berpotensi besar bagi pengembangan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen mengembangkan potensi tradisi ini melalui Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, berharap dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, meningkatkan ekonomi lokal, serta mempromosikan kekayaan budaya Bangka Belitung.

Dengan dukungan penuh, Pesta Panggil Suku Ketapik diharapkan terus bertahan, berkembang, dan menjadi kebanggaan sekaligus aset daerah yang mampu memberi dampak positif bagi pembangunan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat





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Pesta Panggil Suku Ketapik Bangka Barat Warisan Budaya Tradisi Adat Pelestarian Kebudayaan

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