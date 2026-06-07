Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Pesta Panggil Suku Ketapik: Warisan Budaya Bangka Barat yang Digelar dengan Antusias

Kebudayaan News

Pesta Panggil Suku Ketapik: Warisan Budaya Bangka Barat yang Digelar dengan Antusias
Pesta Panggil Suku KetapikBangka BaratWarisan Budaya
📆07/06/2026 09:10:00
📰merdekadotcom
93 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 51%

Ribuan warga Bangka Barat mengikuti tradisi Pesta Panggil Suku Ketapik, warisan leluhur yang diperkerat untuk syukur dan persaudaraan. Pemerintah daerah mendukung pelestariannya sebagai aset budaya dan potensi pariwisata.

Ribuan warga antusias mengikuti traditions Pesta Panggil Suku Ketapik di Bangka Barat , sebuah warisan leluhur yang terus dilestarikan untuk mempererat kebersamaan dan wujud syukur. Acara tahunan ini telah berlangsung puluhan tahun dan menjadi bukti komitmen masyarakat dalam menjaga kekayaan budaya lokal.

Tradisi ini bertujuan memanggil sanak saudara serta handai taulan, memperkuat ikatan kekeluargaan, dan menjadi bentuk ekspresi syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat secara aktif mendukung pelestarian tradisi ini sebagai aset budaya berharga. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Ferhad Irvan, menegaskan bahwa tradisi ini rutin digelar setiap tahun sejak puluhan tahun lalu dan pihaknya akan terus mendorong warga untuk routinely menggelarnya.

Desa Kacung merupakan pusat perayaan ini, di mana nama pesta panggil merujuk pada essence-nya mengundang kerabat dari berbagai penjuru untuk pulang kampung. Keberlanjutan tradisi ini diharapkan dapat menginspirasi generasi penerus untuk mencintai adat istiadat. Pemerintah daerah telah mengakui nilai pentingnya dan memasukkan Pesta Panggil Suku Ketapik sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan daerah. Rangkaian acara dimeriahkan dengan arak-arakan anak-anak yang telah khatam Al Quran menggunakan sador, penampilan tari kreasi, musik bedambus, dan pertunjukan silat kebintit.

Selain itu, kegiatan makan bersama atau nganggung menjadi simbol kebersamaan yang mengakhiri perayaan. Tradisi ini tidak hanya penting untuk pelestarian budaya tetapi juga berpotensi besar bagi pengembangan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen mengembangkan potensi tradisi ini melalui Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, berharap dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, meningkatkan ekonomi lokal, serta mempromosikan kekayaan budaya Bangka Belitung.

Dengan dukungan penuh, Pesta Panggil Suku Ketapik diharapkan terus bertahan, berkembang, dan menjadi kebanggaan sekaligus aset daerah yang mampu memberi dampak positif bagi pembangunan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

Pesta Panggil Suku Ketapik Bangka Barat Warisan Budaya Tradisi Adat Pelestarian Kebudayaan

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pengusaha Rusia Mengeluh Soal Suku Bunga Masih TinggiPengusaha Rusia Mengeluh Soal Suku Bunga Masih TinggiPengusaha Rusia menilai suku bunga masih terlalu tinggi meski sudah di bawah 20% dan menjebak ekonomi.
Read more »

Kemenhub sebut rencana pajak nol persen suku cadang pesawat berprosesKemenhub sebut rencana pajak nol persen suku cadang pesawat berprosesKementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan rencana penerapan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat masih dalam proses harmonisasi lintas ...
Read more »

Pemerintah Siap Terapkan Pajak Nol Persen untuk Suku Cadang Pesawat, Target Turunkan Biaya Operasional MaskapaiPemerintah Siap Terapkan Pajak Nol Persen untuk Suku Cadang Pesawat, Target Turunkan Biaya Operasional MaskapaiKebijakan pajak nol persen bagi impor suku cadang pesawat rampung dalam harmonisasi kementerian dan diharapkan terimplementasi tahun ini untuk meningkatkan daya saing industri penerbangan nasional lewat penurunan biaya operasional maskapai.
Read more »

Pengamat: Pajak nol persen suku cadang pesawat perkuat penerbangan RIPengamat: Pajak nol persen suku cadang pesawat perkuat penerbangan RIPengamat Penerbangan Alvin Lie menilai penerapan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat akan menjadi langkah strategis dalam menekan biaya ...
Read more »



Render Time: 2026-06-07 12:10:35