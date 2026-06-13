Pesta Kesenian Bali XLVIII 2026 dibuka dengan 700 seniman yang memukau. Pesta ini diharapkan dapat menarik lebih dari 1,6 juta wisatawan. Ribuan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, memadati pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026, menegaskan bahwa kekayaan budaya Bali menjadi daya tarik utama pariwisata.

Pesta Kesenian Bali XLVIII 2026 dibuka dengan 700 seniman yang memukau. Pesta ini diharapkan dapat menarik lebih dari 1,6 juta wisatawan. Ribuan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, memadati pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026, menegaskan bahwa kekayaan budaya Bali menjadi daya tarik utama pariwisata.

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Pesta Kesenian Bali XLVIII 2026 Seniman Wisatawan Pariwisata Budaya Bali

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