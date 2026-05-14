Pesona Budaya Mongolia di Pesisir Tanjung Lesung: Harmoni Stepa dan Lautan

Menjelajahi keunikan Mongolian Culture Center di Tanjung Lesung yang menawarkan pengalaman budaya autentik, aktivitas tradisional, hingga wisata bahari dan pemandangan Gunung Krakatau.

Kawasan wisata Tanjung Lesung kini semakin menarik dengan hadirnya Mongolian Culture Center , sebuah destinasi yang membawa nuansa eksotis padang stepa Mongolia ke pesisir pantai Banten.

Terletak di area seluas satu hektare, pusat budaya ini dirancang untuk memberikan pengalaman imersif bagi para pengunjung sejak pertama kali menginjakkan kaki di kawasannya. Salah satu daya tarik utama yang menjadi pusat perhatian adalah keberadaan Ger, yaitu tenda tradisional khas Mongolia yang memiliki bentuk melingkar yang unik. Tenda ini dibangun dengan konstruksi anyaman kayu yang kokoh dan dilapisi kain putih di bagian luar, menciptakan kontras yang indah dengan alam sekitar.

Saat memasuki bagian dalam Ger, pengunjung akan disambut oleh suasana yang hangat dengan dominasi warna oranye serta berbagai ornamen etnik khas Mongolia. Detail interior yang sangat diperhatikan ini membuat wisatawan merasa seolah-olah benar-benar sedang berada di tengah padang rumput luas di Asia Tengah, jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta. Pengalaman budaya di tempat ini tidak hanya terbatas pada pengamatan visual saja, tetapi juga melalui interaksi aktif. Wisatawan diberikan kesempatan untuk mencoba berbagai kostum tradisional Mongolia yang megah.

Mulai dari pakaian panglima perang yang gagah hingga busana kaisar dan ratu yang mewah, lengkap dengan singgasana yang menambah kesan autentik. Area kostum ini telah menjadi titik favorit bagi para pengunjung untuk mengabadikan momen melalui foto-foto yang estetik. Selain itu, pengunjung dapat mengasah ketangkasan melalui aktivitas memanah, sebuah tradisi yang sangat melekat pada sejarah kejayaan bangsa Mongol. Area memanah disediakan secara khusus di tengah kawasan, memberikan ruang bagi siapa saja untuk merasakan semangat ksatria Mongolia.

Keaslian tempat ini sangat terjaga karena kompleks wisata tersebut dirancang langsung oleh Duta Besar Mongolia untuk Indonesia, dengan menggunakan material serta ornamen yang didatangkan langsung dari negara asalnya. Kehadiran patung besar Genghis Khan di dekat pintu masuk menjadi simbol kekuatan dan ikon utama yang menyambut setiap tamu yang datang. Kehadiran Mongolian Culture Center ini juga memiliki makna diplomatik yang mendalam.

Duta Besar Mongolia untuk Indonesia, D. Enkhtaivan, dalam sesi Go Mongolia di ajang Jakarta Marketing Week 2026, menyampaikan bahwa tahun 2026 menandai peringatan tujuh puluh tahun hubungan diplomatik antara Mongolia dan Republik Indonesia. Beliau berharap agar hubungan harmonis ini terus terjalin erat melalui berbagai bentuk kolaborasi, tidak hanya terbatas pada pertukaran budaya, tetapi juga merambah ke sektor pariwisata dan kemitraan strategis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa destinasi wisata bukan sekadar tempat rekreasi, melainkan jembatan persahabatan antar bangsa.

Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman lintas budaya bagi masyarakat Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi Mongolia secara lebih luas. Selain menjelajahi budaya Mongolia, kawasan Tanjung Lesung secara keseluruhan menawarkan paket wisata yang sangat lengkap. Bagi para pecinta adrenalin dan olahraga air, tersedia berbagai fasilitas mulai dari jetski yang memacu jantung, banana boat yang menyenangkan, snorkeling untuk melihat keindahan bawah laut, hingga kayaking menyusuri pesisir.

Tidak hanya itu, pengunjung yang ingin menjelajah daratan dapat mencoba kendaraan ATV atau sepeda listrik untuk menikmati angin laut yang segar. Salah satu pengalaman paling eksklusif yang ditawarkan adalah kesempatan melihat kemegahan Gunung Krakatau dari ketinggian menggunakan pesawat kecil, memberikan perspektif berbeda atas salah satu gunung berapi paling terkenal di dunia. Kemudahan akses menuju destinasi ini juga menjadi faktor pendukung utama meningkatnya jumlah kunjungan.

Setyono Djuandi Darmono, selaku founder and chairman PT Jababeka Tbk sekaligus Utusan Budaya Mongolia di Indonesia, mengungkapkan bahwa pembangunan jalan tol telah memangkas waktu perjalanan secara signifikan. Kini, perjalanan dari Jakarta menuju Tanjung Lesung hanya memakan waktu sekitar tiga jam, menjadikannya pilihan tepat untuk liburan singkat di akhir pekan. Integrasi antara aksesibilitas yang mudah, keunikan budaya Mongolia, dan keindahan alam bahari menjadikan Tanjung Lesung sebagai primadona baru dalam peta pariwisata nasional yang menawarkan edukasi sekaligus relaksasi dalam satu tempat





