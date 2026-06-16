Pesawat Pengebom B-52 AS Jatuh di California, Delapan Awak Diduga Tewas

Pesawat pengebom strategis Boeing B-52 Stratofortress milik Angkatan Udara AS jatuh saat uji terbang rutin di California. Delapan awak di dalamnya diduga tidak ada yang selamat. Pangkalan Udara Edwards mengonfirmasi kecelakaan dan telah memulai penyelidikan.

Pesawat pengebom strategis Boeing B-52 Stratofortress milik Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh saat menjalani uji terbang rutin di California pada Senin, 4 Februari 2025. Kecelakaan terjadi di dekat Pangkalan Udara Edwards, sekitar pukul 11.20 waktu setempat atau pukul 01.20 WIB.

Delapan awak berada di dalam pesawat saat jatuh tak lama setelah lepas landas. Pangkalan Udara Edwards mengonfirmasi melalui platform X bahwa indikasi awal menunjukkan tidak ada kemungkinan selamat bagi para awak. Petugas penyelamat tiba di lokasi kecelakaan di timur laut Los Angeles tidak lama setelah pesawat menghantam daratan. Saat ini, pihak pangkalan masih berupaya memastikan kondisi seluruh awak, sementara penyelidikan resmi telah dimulai.

Militer AS menutup pangkalan udara tersebut untuk semua penerbangan komersial dan non-komersial, serta mengalihkan pesawat yang akan mendarat ke bandara alternatif. Semua izin kunjungan non-komersial ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut untuk memfokuskan operasi tanggap darurat. B-52 Stratofortress adalah pesawat pengebom strategis bertenaga jet berjarak jauh yang telah beroperasi sejak tahun 1950-an. Pesawat ini mampu membawa senjata nuklir dan konvensional dan merupakan tulang punggung pengeboman strategis AS.

Kecelakaan ini menambah daftar kecelakaan pesawat militer AS yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, sebuah pesawat F-35B jatuh di South Carolina, dan pada tahun 2022, sebuah pesawat F-16 jatuh di Louisiana. Setiap kecelakaan selalu diselidiki secara mendalam untuk mencari penyebab dan mencegah terulangnya insiden serupa. Para ahli penerbangan menyatakan bahwa kecelakaan ini akan berdampak pada operasional armada B-52.

Meskipun usianya sudah tua, B-52 terus dimodernisasi dan diharapkan tetap beroperasi hingga tahun 2050-an. Kecelakaan ini mungkin akan mempercepat evaluasi terhadap program perawatan dan pengoperasian pesawat. Selain itu, insiden ini juga menjadi pengingat akan risiko yang dihadapi personel militer dalam menjalankan misi latihan dan pengujian. Sementara itu, keluarga korban menunggu konfirmasi resmi dari Angkatan Udara.

Masyarakat sekitar pangkalan dilaporkan sempat mendengar ledakan keras dan melihat kepulan asap hitam di lokasi kecelakaan. Pangkalan Udara Edwards adalah pusat pengujian penerbangan penting bagi militer AS, sering digunakan untuk menguji pesawat eksperimental. Kecelakaan ini tidak hanya mengejutkan personel pangkalan tetapi juga masyarakat luas. Banyak yang mendoakan keselamatan para awak dan berharap penyelidikan dapat berjalan transparan.

Kejadian ini juga memicu diskusi tentang keselamatan penerbangan militer dan perlunya perbaikan prosedur keselamatan. Dengan bertambahnya usia armada B-52, beberapa pihak mendesak agar program penggantian pesawat dipercepat. Namun, hingga saat ini, Angkatan Udara AS masih berkomitmen untuk mempertahankan B-52 sebagai salah satu aset strategisnya





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B-52 Jatuh Angkatan Udara AS California Kecelakaan

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