Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) berhasil meluncurkan penerbangan berawak perdana pesawat listrik CE-25A di Binzhou. Pesawat ini dapat mengangkut 19 penumpang.

Penerbangan berawak pertama pesawat listrik CE-25A buatan Commercial Aircraft Corporation of China ( COMAC) telah berlangsung sukses di Binzhou, Provinsi Shandong, China. Luncuran bersejarah ini menandai tonggak baru dalam pengembangan teknologi penerbangan bersih di Tiongkok.

Mekanisme Penerbangan dan Parameter Teknis

Pesawat bertenaga listrik ini berhasil mengudara selama 16 menit 38 detik dan menempuh jarak total 60,4 kilometer. Seluruh sistem pesawat berfungsi normal tanpa hambatan selama proses uji coba berlangsung.

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Komandan misi ini terdiri dari tiga kru, yang terdiri dari dua orang pilot dan satu teknisi pengujian penerbangan. Keberhasilan uji terbang ini menunjukkan bahwa berbagai indikator kinerja yang diuji telah memenuhi standar ekspektasi perusahaan.

Desain pesawat ini dikembangkan untuk membawa kapasitas 19 penumpang dalam setiap penerbangannya. Jangkauan operasional pesawat mampu mencapai 400 kilometer tanpa memerlukan bahan bakar avtur konvensional. Kehadiran sistem propulsi listrik menghilangkan ketergantungan pada sumber energi fosil dalam operasional dasar.

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Strategi Industrial dan Dampak Lingkungan

COMAC menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian dari upaya strategis China untuk mengembangkan pesawat komersial berbasis energi bersih. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan industri penerbangan global terhadap bahan bakar fosil.

Dari segi kapasitas, pesawat CE-25A dirancang dengan efisiensi tinggi untuk penerbangan jarak pendek. Kemampuan untuk menghindari penggunaan avtur memberikan potensi pengurangan emisi karbon yang signifikan. Teknologi ini mendukung transisi energi di sektor transportasi udara.

Tingkat Emisi dan Efisiensi Energi

Penerbangan ini membuktikan kelayakan teknis dari sistem bertenaga listrik untuk penggunaan komersial. Pengukuran data penerbangan memberikan validasi awal bagi pengembangan armada hijau di masa depan. China kini berada di jalur maju dalam inovasi teknologi penerbangan berkelanjutan.

Implikasi Pasar dan Langkah Selanjutnya

Keberhasilan uji terbang di Binzhou ini membuka peluang baru bagi pasar penerbangan regional. Pesawat ini menawarkan solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan untuk rute domestik. Pengembang berharap dapat mempercepat jadwal sertifikasi dan produksi massal.

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Langkah selanjutnya melibatkan validasi data penerbangan untuk keperluan persetujuan regulasi. COMAC akan terus memantau performa sistem selama periode pengujian tambahan. Industri penerbangan Tiongkok menargetkan integrasi teknologi ini ke dalam operasi komersial.

Kerjasama dengan otoritas penerbangan setempat akan menentukan jadwal penerbangannya. Pengembangan infrastruktur pengisian daya listrik menjadi prioritas dalam ekosistem penerbangan. Inovasi ini menempatkan China sebagai kompetitor utama dalam teknologi transportasi udara modern.