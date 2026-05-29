Perusahaan Tambang Emas dan Tembaga Masuk Daftar 'Indonesia's Best Employers 2026'

Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh generasi muda saat ini dalam memilih tempat bekerja telah berubah. Tidak lagi hanya soal gaji atau jabatan, banyak pekerja kini mencari lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental, keseimbangan hidup, hingga ruang untuk berkembang secara personal maupun profesional. Hal ini tercermin dalam daftar 'Indonesia's Best Employers 2026' yang dirilis berdasarkan studi independen Statista bersama Tempo Media Group. Daftar ini menyoroti perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor yang memberikan perhatian lebih besar terhadap kualitas pengalaman kerja karyawan, termasuk perusahaan tambang tembaga dan emas seperti PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN).

Studi ini melibatkan perusahaan dengan jumlah minimal 200 karyawan di Indonesia dan mengumpulkan lebih dari 300 ribu evaluasi terkait pengalaman kerja para karyawan. Penilaian tidak hanya melihat aspek finansial atau popularitas perusahaan, tetapi juga menyoroti kualitas hubungan kerja sehari-hari, termasuk kepuasan kerja, peluang pengembangan karier, inovasi, keseimbangan hidup dan pekerjaan, inklusivitas, hingga kenyamanan lingkungan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, isu work-life balance memang menjadi perhatian besar, terutama di kalangan pekerja muda perkotaan.

Banyak perusahaan mulai menyadari bahwa lingkungan kerja yang sehat dapat berdampak langsung terhadap produktivitas sekaligus loyalitas karyawan. Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN, mengatakan bahwa budaya kerja di perusahaan dibangun dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan terbuka terhadap aspirasi karyawan.

'Di AMMAN, kami membangun budaya kerja yang memanusiakan manusia, yaitu lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk berani menyampaikan pendapat dan aspirasi, termotivasi untuk terus berkembang, serta menghormati perbedaan. Budaya ini kami wujudkan melalui tiga nilai inti perusahaan, yaitu Stay Hungry, Stay Humble, Stay Human,' jelas Kartika





