Peruri bekerja sama dengan UNSIKA dan Pemkab Karawang menanggulangi stunting di Desa Parungmulya melalui pembagian PMT dan edukasi gizi untuk anak balita.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia ( Peruri) secara resmi meluncurkan program penanggulangan stunting di Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Langkah strategis ini diwujudkan sebagai wujud konkret dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang dikelola oleh Peruri. Fokus utama inisiatif ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memastikan pemenuhan gizi yang optimal bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Implementasi Program Penanggulangan Stunting

Kegiatan penanggulangan stunting di Desa Parungmulya ini tidak berjalan sendiri. Peruri melibatkan berbagai pihak kunci dalam pelaksanaannya, termasuk Universitas Singaperbangsa Karawang atau UNSIKA, Pemerintah Desa Parungmulya, Puskesmas Ciampel, serta para kader kesehatan lokal. Sinergi multipihak ini dirancang untuk menciptakan ekosistem dukungan yang komprehensif bagi para penerima manfaat. Sasaran program ini sangat spesifik, yaitu fokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi balita yang terindikasi mengalami stunting.

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Dalam mekanisme operasionalnya, Peruri mendistribusikan makanan tambahan atau PMT yang memiliki kadar protein tinggi. Bantuan nutrisi ini diberikan secara langsung kepada balita yang telah ditentukan sebagai sasaran program. Tujuan pemberian PMT tersebut adalah untuk membantu memenuhi deficit gizi anak sekaligus mendukung proses perbaikan kondisi kesehatan mereka secara bertahap. Pemantauan tumbuh kembang anak juga dilakukan secara intensif sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan intervensi gizi ini.

Posisi Stakeholder dan Peran Keluarga

Adi Sunardi, yang menjabat sebagai Head of Corporate Secretary Peruri, menekankan bahwa keterlibatan aktif keluarga merupakan faktor krusial. Menurutnya, keberhasilan program pemberian makanan tambahan sangat bergantung pada bagaimana orang tua mengelola dan memberikan bantuan tersebut. Dia berharap para orang tua memastikan bahwa bantuan yang diterima benar-benar dikonsumsi oleh anak-anak penerima manfaat, bukan dialihkan atau dibuang.

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Pesan Adi Sunardi menegaskan bahwa dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, khususnya keluarga penerima manfaat, adalah kunci optimalisasi program. Tanpa kepatuhan dan kesadaran orang tua, intervensi nutrisi dari lembaga seperti Peruri mungkin tidak memberikan hasil maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial dalam kesehatan anak tidak bisa hanya mengandalkan distribusi barang, tetapi juga perubahan perilaku di tingkat rumah tangga.

Edukasi Gizi dan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Selain distribusi barang, kegiatan di Desa Parungmulya juga diwarnai dengan penyuluhan intensif. Tim dari Fakultas Ilmu Kesehatan UNSIKA turun langsung untuk memberikan edukasi mengenai stunting dan pentingnya gizi seimbang. Materi edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan para orang tua dan kader kesehatan setempat. Mereka dibekali pengetahuan tentang bagaimana pola makan yang tepat dapat mencegah pertumbuhan anak terhambat.

Dampak nyata dari kolaborasi antara Peruri, UNSIKA, dan pemerintah desa ini terasa langsung bagi masyarakat Desa Parungmulya. Anak-anak balita yang rentan stunting kini memiliki akses terhadap nutrisi tambahan yang cukup. Selain itu, para orang tua mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pola asuh gizi. Langkah-langkah berkelanjutan seperti pemantauan rutin dan pendampingan keluarga akan terus dilakukan untuk menjaga konsistensi perbaikan kesehatan. Program ini menandai awal dari transformasi kesehatan masyarakat yang terintegrasi di Karawang.