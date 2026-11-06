PERURI Raih Penghargaan Very Good Transformasi Bisnis 2026

PERURI meraih predikat Very Good dalam Indonesia Best Business Transformation 2026. Perusahaan berhasil bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi penyedia layanan digital.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau PERURI resmi meraih predikat Very Good dalam ajang Indonesia Best Business Transformation 2026. Penghargaan bergengsi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya besar yang dilakukan perusahaan dalam melakukan transformasi strategis dari model bisnis konvensional menuju penyediaan layanan digital yang modern.

Refleksi Transformasi Digital PERURI

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa langkah PERURI dalam melangkah ke bisnis baru telah berjalan efektif tanpa meninggalkan kekuatan fundamental dan keamanan produk perusahaan selama ini. Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PERURI, Farah Fitria Rahmayanti, menekankan bahwa meski teknologi yang digunakan terus berubah, prinsip yang dijalankan tetap sama yaitu menjaga kedaulatan serta menjamin keaslian.

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Farah Fitria Rahmayanti menyampaikan pernyataan ini dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat. Ia menegaskan bahwa integritas produk tetap menjadi prioritas utama di tengah gempuran perubahan teknologi yang semakin pesat. Langkah ini diambil untuk memastikan kepercayaan publik terhadap mata uang dan produk keamanan PERURI tetap terjaga.

Strategi Penugasan GovTech Indonesia

Transformasi bisnis PERURI mencakup pengembangan infrastruktur teknologi digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyesuaian standar operasional untuk mendukung perluasan kegiatan usaha. Langkah strategis tersebut dilakukan seiring dengan penugasan resmi PERURI sebagai GovTech Indonesia. Peran ini bertujuan untuk mendukung integrasi layanan digital pemerintah secara lebih menyeluruh dan efisien.

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Sebelumnya, Indonesia Best Business Transformation 2026 mengusung tema Driving Smart Business Transformation towards Corporate Maturity and Sustainability. Penilaian terhadap perusahaan meliputi aspek transformasi bisnis, kematangan organisasi, dan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. PERURI menyatakan akan melanjutkan pengembangan infrastruktur teknologi dan kompetensi SDM untuk mendukung ekspansi layanan digital serta pelaksanaan penugasan sebagai GovTech Indonesia.

Pemeliharaan Kompetensi Inti Keamanan

Dalam menjalankan transformasi tersebut, PERURI berupaya mengembangkan kapabilitas bisnis digital dengan tetap mempertahankan kompetensi inti di bidang keamanan dan keaslian produk. Kompetensi ini telah dibangun selama lebih dari lima dekade dan menjadi aset vital yang tidak dapat digantikan oleh teknologi semata. Farah menambahkan bahwa pengembangan bisnis digital menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar.

Perkembangan teknologi juga menuntut PERURI untuk terus melakukan inovasi dalam mengelola risiko dan mengembangkan talenta digital. Peningkatan kapasitas organisasi dalam menjalankan bisnis berbasis teknologi menjadi kunci kesuksesan transformasi ini. Dengan demikian, PERURI tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi entitas yang lebih tangguh dan adaptif di era digital.