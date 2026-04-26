Perundingan Damai AS-Iran Terbanting, Kebuntuan Diplomasi Masih Berlanjut

Presiden AS Donald Trump membatalkan keberangkatan delegasi AS ke Islamabad, Pakistan, menandakan kebuntuan dalam perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik yang berakar sejak tahun 1979 dan ketidakpercayaan yang mendalam membuat kedua pihak sulit menemukan titik pertemuan. Gencatan senjata sementara tidak mampu mengubah posisi kedua negara, yang tetap kukuh dengan usulan masing-masing tanpa semangat untuk mencari kompromi.

Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran kembali mengalami hambatan setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan keberangkatan delegasi AS ke Islamabad, Pakistan. Keputusan ini menandakan ketidakpercayaan dan kecurigaan yang mendalam antara kedua negara.

Sejak jalur diplomasi dilanjutkan pada tahun 2025, perundingan antara AS dan Iran selalu dijalankan melalui perantara, seperti Oman dan Pakistan, yang menunjukkan bahwa kedua pihak masih belum siap untuk berdialog langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa rasa saling percaya masih menjadi tantangan utama dalam proses perundingan. Permusuhan antara AS dan Iran yang berakar sejak tragedi penyanderaan 52 warga AS di Kedutaan Besar AS di Teheran pada tahun 1979 membuat kedua negara sulit untuk menemukan titik pertemuan.

Dalam perundingan terbaru yang diadakan di Islamabad pada 11 April, kedua pihak tetap kukuh dengan usulan masing-masing tanpa menunjukkan semangat untuk mencari kompromi. Trump membatalkan keberangkatan delegasi AS karena tidak puas dengan proposal damai yang diajukan oleh Iran, meskipun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah tiba di Pakistan untuk mempersiapkan dialog tahap kedua. Gencatan senjata sementara yang diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan tidak mampu mengubah posisi kedua pihak.

AS tetap mempertahankan tekanan melalui blokade laut dan ancaman militer, sementara Iran tetap bersikap keras dengan menutup Selat Hormuz, jalur distribusi minyak utama di dunia. Konflik regional yang melibatkan Israel, seperti serangan terhadap posisi Hizbullah di Lebanon selatan, juga memperkeruh keadaan. Iran menganggap bahwa konflik ini harus dimasukkan dalam perundingan dan gencatan senjata, sementara AS dan Israel tetap berdiri pada sikap mereka.

Para pengamat menyebutkan bahwa langkah diplomasi yang dilakukan hingga saat ini hanya berfungsi untuk mengelola krisis, bukan untuk menyelesaikannya. Gencatan senjata hanya memberikan jeda dari penggunaan kekuatan militer, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Untuk mencapai kesepakatan yang berarti, kedua pihak harus bersedia menurunkan tekanan dan memisahkan jalur konflik agar tidak saling menyandera. Tanpa perubahan arah dan kesediaan untuk mencari jalan tengah, diplomasi hanya akan berjalan di tempat tanpa memberikan solusi yang nyata





