Perundingan Damai AS-Iran di Pakistan Terancam Batal: Iran Ajukan Prasyarat Gencatan Senjata dan Pembebasan Aset

Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan di Pakistan menghadapi tantangan besar. Iran mengajukan prasyarat gencatan senjata di Lebanon dan pembebasan aset yang diblokir sebelum negosiasi dimulai. Wakil Presiden AS, JD Vance, memimpin delegasi AS dalam perundingan yang diharapkan dapat meredakan ketegangan, namun pernyataan dari kedua belah pihak menunjukkan kompleksitas yang tinggi.

Wakil Presiden AS, JD Vance, terlihat berjalan menuju pesawat Air Force Two pada Jumat, 10 April 2026, di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland. Keberangkatan ini bertujuan untuk menuju Pakistan , di mana ia akan memimpin delegasi AS dalam perundingan dengan Iran . (Sumber: Foto AP/Jacquelyn Martin, pool) Situasi semakin kompleks dengan adanya pernyataan dari pihak Iran yang mengisyaratkan adanya prasyarat sebelum perundingan damai dapat dimulai.

Perundingan yang direncanakan di Islamabad, Pakistan, ini menjadi sorotan utama dalam dinamika hubungan kedua negara. Delegasi dari kedua belah pihak dilaporkan telah tiba di Pakistan, tetapi harapan untuk segera dimulainya perundingan kini diwarnai dengan ketidakpastian. Mohammad Bagher Ghalibaf, Pemimpin Parlemen Iran, melalui cuitan di media sosial X, menyampaikan bahwa perundingan dapat batal jika dua prasyarat utama tidak dipenuhi. Prasyarat tersebut adalah gencatan senjata di Lebanon dan pembebasan aset Iran yang diblokir. Ghalibaf menegaskan bahwa kedua hal ini harus dipenuhi sebelum negosiasi dapat dimulai. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa Iran memiliki posisi yang tegas dalam perundingan mendatang, dan kesediaan mereka untuk bernegosiasi sangat bergantung pada pemenuhan persyaratan tersebut. Sementara itu, Wakil Presiden AS, JD Vance, telah mengutarakan optimisme terhadap jalannya perundingan. Dalam pernyataannya sebelum keberangkatan, Vance menyampaikan bahwa negosiasi ini akan berlangsung positif. Namun, ia juga memberikan peringatan kepada Iran, menekankan bahwa AS tidak akan mentolerir tindakan yang mencoba menggagalkan proses perundingan. Vance menggarisbawahi bahwa Presiden AS, Donald Trump, telah memberikan pedoman yang jelas terkait negosiasi. Trump sendiri telah menyatakan kesediaan untuk bernegosiasi dengan Iran jika Iran menunjukkan itikad baik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa AS tetap terbuka terhadap dialog, tetapi dengan catatan bahwa Iran harus bersikap konstruktif dan berkomitmen pada tujuan perdamaian. Ketegangan antara Iran dan AS telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir, terutama terkait dengan program nuklir Iran, dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok di kawasan, dan isu-isu lain yang menjadi sumber perselisihan. Perundingan damai ini diharapkan dapat menjadi jalan untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi diplomatik terhadap berbagai masalah tersebut. Namun, dengan adanya prasyarat dari Iran dan peringatan dari AS, prospek keberhasilan perundingan masih belum pasti. Dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dengan seksama, karena dampaknya akan sangat signifikan terhadap stabilitas regional dan internasional. Selain itu, ada juga berita mengenai Jusuf Kalla yang meresmikan Masjid As-Sholihin di Yokohama, Jepang, serta pengingat penting yang disampaikan kepada WNI di sana. Di sisi lain, ada insiden tragis di Riau, di mana seorang siswa SMP meninggal dunia akibat ledakan senapan 3D rakitan saat praktikum. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kehati-hatian dalam kegiatan pendidikan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan Kunci AS-Iran di Tengah KeteganganPakistan akan menjadi tempat pertemuan penting antara pejabat tinggi AS dan Iran untuk membahas penyelesaian konflik, di tengah upaya gencatan senjata yang rapuh dan meningkatnya ketegangan regional. Pertemuan diharapkan menghasilkan solusi damai.

Wapres JD Vance Peringatkan Iran Jangan Mempermainkan AS dalam Perundingan DamaiWakil Presiden AS JD Vance pada hari Jumat, memperingatkan Iran untuk tidak 'mempermainkan' AS saat ia menuju Pakistan untuk negosiasi penting untuk akhiri perang

Islamabad Pakistan Lockdown Jelang Perundingan AS-IranPakistan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di ibu kotanya, Islamabad, menjelang perundingan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai gencatan senjata

Wapres AS JD Vance Peringatkan Iran: Jangan Mempermainkan AS dalam Perundingan DamaiWakil Presiden AS JD Vance memimpin delegasi dalam pembicaraan damai dengan Iran di Islamabad, Pakistan, yang berupaya meredakan ketegangan. Perundingan yang difasilitasi oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, membahas 10 poin proposal Iran, termasuk kendali Selat Hormuz dan penarikan pasukan AS. Sementara itu, Donald Trump memberikan peringatan terhadap Iran terkait tarif kapal di Selat Hormuz. Warga Pakistan berharap negosiasi dapat membawa stabilitas, meskipun perbedaan masih ada.

Iran-AS: Lima hal yang jadi ganjalan dalam perundingan di IslamabadPerundingan damai antara Iran dan AS akan berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/04).

Trump Ancam Iran jika Perundingan Gagal: Kapal Perang AS Telah Diisi Amunisi Terbaik untuk MenyerangPresiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam Iran jika perundingan damai di Pakistan gagal.

