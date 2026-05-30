Perundingan AS-Iran Terus Berjalan dengan Tantangan di Nuklir, Sanksi, dan Kestabilan Timur Tengah

Ringkasan: Perundingan AS-Iiran hampir mencapai kesepakatan sementara 60 hari untuk gencatan senjata dan pembicaraan baru tentang program nuklir Iran. Namun, kesepakatan masih menunggu persetujuan Trump sementara Iran menuntut penghentian perang di Lebanon dan jaminan pencabutan sanksi. Trump juga mendadak menuntut negara-negara Arab menandatangani Kesepakatan Abraham. Harga minyak naikecause ketegangan di Selat Hormuz.

Perkembangan terbaru dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran menunjukkan adanya kemajuan signifikan namun juga menghadapi sejumlah rintangan krusial. Tim perunding dari kedua negara hampir mencapai kesepakatan sementara untuk memperpanjang gencatan senjata selama enam puluh hari, serta bersedia memulai putaran pembicaraan baru yang difokuskan pada program nuklir Iran.

Wakil Presiden AS JD Vance mengakui bahwa sulit untuk memastikan kapan Presiden Donald Trump akan menandatangani kesepakatan tersebut, meski Iran dinilai telah menunjukkan itikad baik Salah satu poin penting yang dibahas adalah Membuka kembali Selat Hormuz,进出egan yang strategis untuk perdagangan minyak global. Namun, isu uranium enriched占到60 persen menjadi ganjalan utama. Menurut Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Iran memiliki 440,9 kilogram uranium dengan kemurnian tersebut, sebuah level yang secara teknis mendekati kapasitas untuk senjata nuklir.

Iran belum berkomitmen secara terbuka untuk menyerahkan stok tersebut, meski Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kesiapan Iran untuk.membuktikan programnya hanya untuk tujuan damai. Sementara itu, Trump kembali menguasai negotiations dengan permintaan baru agar negara-negara Arab utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Mesir, Turki, Bahrain, dan Jordania segera menandatangani Kesepakatan Abraham. Kesepakatan itu bertujuan untuk normalisasi hubungan dengan Israel, sebuah langkah yang ditampilkan Trump sebagai bagian integral dari kesepakatan dengan Iran.

Namun, tidak ada negara yang merespons positif permintaan mendadak ini, mengingat banyak dari mereka menuntut rencana jelas untuk pembentukan negara Palestina berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab 2022. Selain itu, negosiasi juga terhambat oleh konflik di Lebanon, di mana Israel melanjutkan serangan dengan alasan menanggapi ancaman. Iran meminta jaminan penghentian perang di semua front, termasuk Lebanon, sementara Israel menginginkan kebebasan untuk menyerang kapan pun. Menurut sumber AS, pencabutan sanksi akan hanya terjadi jika Iran menyerahkan persediaan uraniumnya.

Di ASEAN, harga minyak Brent dan WTI melonjak lebih dari tiga persen setelah penutupan Selat Hormuz akibat ketegangan AS-Israel dan Iran sejak Februari 2026, meningkatkan pression untuk fast-track kesepakatan. Intinya, meski ada kemajuan dalam gencatan dan dialog nuklir, kombinasi tuntutan dari Trump, ketegangan regional, dan isuuranium membuat masa depan perundingan tetap tidak pasti. Keselarasan antara keinginan AS untuk mengakhiri program nuklir Iran dengan tuntutan stabiliti regional dan kepentingan ekonomi global masih menjadi debate





