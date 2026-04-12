Perundingan AS-Iran: Syarat-syarat Krusial dan Upaya Mencari Solusi Damai

Delegasi AS dan Iran mengajukan syarat-syarat yang saling bertentangan dalam perundingan. AS menuntut pelucutan nuklir, Iran tuntut penghentian serangan dan pencairan aset. Perundingan krusial demi stabilitas kawasan.

KOMPAS.TV - Delegasi Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance, mengajukan serangkaian persyaratan yang cukup signifikan dalam perundingan yang sedang berlangsung dengan Iran . Persyaratan-persyaratan ini mencakup beberapa poin krusial yang, jika terpenuhi, dapat berdampak besar pada dinamika geopolitik kawasan. Di antara persyaratan utama yang diajukan oleh delegasi AS adalah pelucutan total program nuklir Iran .

Hal ini berarti penutupan seluruh fasilitas nuklir Iran, termasuk fasilitas pengayaan uranium, reaktor riset, dan fasilitas penyimpanan bahan bakar nuklir. Selain itu, AS juga menuntut penyerahan seluruh cadangan uranium yang dimiliki Iran, yang kemudian akan di bawah pengawasan internasional. Persyaratan ketiga adalah pemberian akses tanpa batas kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan inspeksi di seluruh fasilitas nuklir Iran. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan Iran terhadap perjanjian non-proliferasi nuklir dan untuk memverifikasi bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir secara rahasia. Terakhir, AS juga mengajukan tuntutan pelucutan rudal balistik Iran yang memiliki jangkauan yang mampu mencapai wilayah di luar perbatasan Iran. Ini adalah langkah yang bertujuan untuk mengurangi ancaman militer yang dirasakan oleh negara-negara di kawasan dan memastikan stabilitas regional.\Sementara itu, delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, juga mengajukan persyaratan mereka sendiri dalam perundingan tersebut. Persyaratan Iran lebih fokus pada penyelesaian konflik dan pemulihan ekonomi. Syarat utama yang diajukan oleh Iran adalah penghentian permanen serangan militer di kawasan, yang secara tersirat merujuk pada operasi militer yang dilakukan oleh negara-negara lain atau kelompok bersenjata yang didukung oleh negara-negara lain. Selain itu, Iran menuntut pencairan aset-aset Iran yang telah dibekukan di berbagai negara sebagai akibat dari sanksi internasional. Iran berargumen bahwa aset-aset ini sangat penting untuk mendukung perekonomian negara dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Selanjutnya, Iran juga menuntut ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang diderita akibat perang dan konflik di kawasan. Iran ingin memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut memberikan kompensasi yang layak. Terakhir, Iran juga mengajukan persyaratan mengenai pengaturan lalu lintas di Selat Hormuz, yang merupakan jalur pelayaran strategis yang sangat penting untuk perdagangan minyak dunia. Iran mengusulkan agar pengaturan lalu lintas di Selat Hormuz berada di bawah kendali bersama Iran dan Oman, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di jalur pelayaran tersebut.\Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran ini merupakan sebuah proses yang kompleks dan sensitif, dengan banyak kepentingan yang saling bertentangan. Kedua belah pihak memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda, yang membuat negosiasi menjadi sangat menantang. Persyaratan yang diajukan oleh masing-masing pihak menunjukkan perbedaan pandangan yang mendalam mengenai isu-isu kunci seperti program nuklir, keamanan regional, dan ekonomi. Terlepas dari tantangan yang ada, perundingan ini merupakan kesempatan penting untuk mengurangi ketegangan dan mencari solusi damai untuk menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keberhasilan perundingan ini akan berdampak besar tidak hanya pada hubungan antara AS dan Iran, tetapi juga pada stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wapres AS JD Vance Peringatkan Iran: Jangan Mempermainkan AS dalam Perundingan DamaiWakil Presiden AS JD Vance memimpin delegasi dalam pembicaraan damai dengan Iran di Islamabad, Pakistan, yang berupaya meredakan ketegangan. Perundingan yang difasilitasi oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, membahas 10 poin proposal Iran, termasuk kendali Selat Hormuz dan penarikan pasukan AS. Sementara itu, Donald Trump memberikan peringatan terhadap Iran terkait tarif kapal di Selat Hormuz. Warga Pakistan berharap negosiasi dapat membawa stabilitas, meskipun perbedaan masih ada.

Ketegangan Meningkat Jelang Perundingan AS-Iran: Peringatan, Kontroversi, dan Dampak GlobalPakistan bersiap menjadi tuan rumah perundingan AS-Iran yang krusial, sementara pernyataan kontroversial dan kekhawatiran terkait potensi eskalasi konflik terus bermunculan. Berbagai isu global juga turut menjadi sorotan, dari dampak perang hingga perkembangan teknologi.

Info Terbaru soal Perundingan AS-Iran setelah Israel Menyerang LebanonJPNN.com : Serangan Israel ke Lebanon berdampak pada rencana perundingan Amerika Serikat dengan Iran.

Perundingan Damai AS-Iran di Pakistan Terancam Batal: Iran Ajukan Prasyarat Gencatan Senjata dan Pembebasan AsetPerundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan di Pakistan menghadapi tantangan besar. Iran mengajukan prasyarat gencatan senjata di Lebanon dan pembebasan aset yang diblokir sebelum negosiasi dimulai. Wakil Presiden AS, JD Vance, memimpin delegasi AS dalam perundingan yang diharapkan dapat meredakan ketegangan, namun pernyataan dari kedua belah pihak menunjukkan kompleksitas yang tinggi.

Kemlu Iran: Perundingan Iran-AS berlangsung hingga 25 jamPerundingan Iran dan Amerika Serikat (AS) yang ditengahi Pakistan menyusul kedua negara menyepakati gencatan senjata baru-baru ini menjadi yang terlama tahun ...

Perundingan Damai Iran-AS di Pakistan Gagal, Iran Tegaskan Kendali Penuh Selat HormuzPerundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat di Pakistan pada 12 April 2026 berakhir tanpa kesepakatan. Penasihat senior Iran, Ali Akbar Velayati, menegaskan kendali penuh Iran atas Selat Hormuz setelah kegagalan negosiasi. Konflik yang terjadi telah menewaskan lebih dari 3.300 orang dan Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz, koridor vital pasokan energi dunia.

