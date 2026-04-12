Perundingan AS-Iran Gagal Capai Kesepakatan, Selat Hormuz Jadi Penghalang Utama

Perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Pakistan mengalami kebuntuan, dengan isu Selat Hormuz menjadi titik perbedaan utama. Wakil Presiden AS, J.D. Vance, mengumumkan tidak adanya kesepakatan setelah pertemuan tatap muka dengan delegasi Iran. Gencatan senjata sementara yang rapuh dan ketegangan di Selat Hormuz memperburuk situasi.

Tokyo (ANTARA) - Perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran belum membuahkan hasil signifikan, dengan isu strategis Selat Hormuz menjadi titik krusial perdebatan. Wakil Presiden AS, J.D. Vance, mengumumkan bahwa tidak ada kesepakatan final yang tercapai setelah memimpin delegasi AS dalam serangkaian pertemuan tatap muka intensif dengan perwakilan Iran di Pakistan.

<\/p>

Vance, dalam pernyataan resminya kepada awak media, menegaskan bahwa dirinya kembali ke AS tanpa membawa draf kesepakatan konkret. Proses negosiasi, yang telah berlangsung selama beberapa hari, bahkan diperpanjang hingga hari kedua pada Minggu (12/4), meskipun gencatan senjata sementara yang disepakati sebelumnya antara AS dan Iran dinilai semakin rentan.<\/p>

Gencatan senjata ini, yang bertujuan meredakan ketegangan di kawasan, disepakati pada pekan sebelumnya, namun tampaknya tidak mampu menjembatani perbedaan mendasar antara kedua belah pihak.Delegasi Iran dalam perundingan ini dipimpin oleh Ketua Parlemen, Mohammad Bagher Qalibaf. Media Iran secara terbuka menyoroti perbedaan mendasar dalam pandangan kedua negara, khususnya terkait status Selat Hormuz, yang diidentifikasi sebagai hambatan utama dalam mencapai kesepakatan damai yang komprehensif.<\/p>

Sumber dari CNN, mengutip pernyataan seorang pejabat senior Iran, mengungkapkan bahwa perubahan status Selat Hormuz tidak akan terjadi kecuali jika Iran dan AS mampu menyepakati “kerangka kerja bersama” yang akan menjadi landasan untuk melanjutkan negosiasi lebih lanjut. Pejabat tersebut juga menyoroti bahwa tuntutan yang dianggap berlebihan dari pihak AS telah menghambat kemajuan signifikan dalam perundingan.<\/p>

Penutupan atau pembatasan akses secara efektif terhadap Selat Hormuz oleh Iran telah memberikan dampak signifikan pada pasar global, memicu lonjakan harga energi yang signifikan. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital untuk pengiriman minyak mentah, gas alam cair, dan pupuk ke berbagai negara di Asia dan kawasan lainnya. Jalur air yang sempit ini memainkan peran penting dalam perdagangan global, dengan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati rute strategis tersebut dalam kondisi normal.<\/p>

Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya telah mendesak Iran untuk memberikan jaminan terkait kelancaran pelayaran kapal melalui Selat Hormuz, menyusul kesepakatan gencatan senjata selama dua minggu yang dicapai sebelumnya. Namun, situasi di lapangan tetap kompleks, dengan gencatan senjata yang rapuh akibat berbagai faktor, termasuk kelanjutan serangan Israel terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon yang didukung oleh Iran, yang menurut AS tidak termasuk dalam cakupan kesepakatan gencatan senjata.<\/p>

Perundingan damai, yang dimediasi oleh Pakistan, terus menjadikan isu Selat Hormuz sebagai agenda utama. Militer AS mengumumkan bahwa dua kapal perusak Angkatan Laut AS telah melakukan perjalanan melalui jalur tersebut sebagai bagian dari persiapan operasi pembersihan ranjau. Klaim ini segera dibantah oleh pihak Iran.<\/p>

Kekhawatiran muncul atas potensi ranjau yang dilaporkan telah dipasang oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran, yang menimbulkan tantangan dalam menjamin jalur aman bagi kapal tanker dan kapal lainnya, bahkan jika blokade Iran terhadap selat tersebut diakhiri. Dalam perundingan yang berlangsung di Pakistan, Wakil Presiden Vance didampingi oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang merupakan menantu Presiden Trump. Sementara itu, delegasi Iran juga melibatkan Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi, yang menunjukkan betapa seriusnya kedua belah pihak dalam upaya mencapai kesepakatan damai.<\/p>





