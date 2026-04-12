Perundingan AS-Iran Gagal Capai Kesepakatan, Ketegangan Nuklir dan Sanksi Jadi Penghalang

Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Perbedaan pandangan mengenai isu nuklir, sanksi, dan tuntutan menjadi penyebab utama kebuntuan. Mantan Presiden AS, Donald Trump, menegaskan kesiapan militer AS, sementara Iran tetap mempertahankan haknya. Berita ini juga mencakup perkembangan di bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan olahraga.

Wakil Presiden AS, JD Vance, mengumumkan pada Minggu pagi waktu setempat bahwa perundingan selama 21 jam dengan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Vance menyatakan bahwa meskipun diskusi substansif telah dilakukan, perbedaan mendasar mengenai isu-isu kunci menghalangi tercapainya konsensus. Vance menekankan bahwa ketidaksepakatan ini lebih merugikan Iran daripada Amerika Serikat, dan AS akan kembali tanpa kesepakatan.

Dalam responsnya, mantan Presiden AS, Donald Trump, melalui media sosial, menyatakan bahwa militer AS siap untuk menyelesaikan kekuatan Iran pada waktu yang dianggap tepat. Trump menyoroti bahwa Iran belum mengizinkan kebebasan masuk dan keluar bagi semua pihak. Ia juga telah memerintahkan Angkatan Laut untuk mencari dan mencegat kapal yang membayar pungutan kepada Iran, menegaskan tidak ada jalur aman bagi pihak yang terlibat dalam pungutan ilegal. Trump juga menyinggung ambisi nuklir Iran sebagai salah satu poin utama yang menyebabkan kegagalan perundingan, menyebut bahwa risiko jika kekuatan nuklir berada di tangan pihak yang tidak stabil dan sulit di prediksi sangat besar.\Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan rencana negaranya untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang terhadap Amerika Serikat dalam hal belanja dan pengadaan senjata militer. Di sisi lain, Wakil Presiden Iran, Aref, menegaskan bahwa Teheran tetap teguh dalam mempertahankan hak-haknya, termasuk isu Selat Hormuz dan tuntutan kompensasi. Pemerintah Iran juga menargetkan untuk memulihkan kapasitas fasilitas pengolahan dan distribusi minyak yang rusak hingga 70-80 persen dalam waktu satu hingga dua bulan. Namun, pemerintah Iran belum sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz karena kesulitan menemukan dan menyingkirkan ranjau laut. Kementerian Energi Kerajaan Arab Saudi melaporkan keberhasilan dalam memulihkan kapasitas penuh saluran pipa minyak Timur-Barat setelah serangan terhadap fasilitas tersebut. Iran berencana membatasi jumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz menjadi sekitar 12 unit per hari, dengan potensi biaya mencapai US$2 juta. Sementara itu, terjadi berbagai peristiwa di dalam negeri, seperti insiden kesurupan anggota TNI di Banyumas saat pengamanan seni Kuda Lumping, serta penangkapan dua perempuan di Lebak terkait dugaan penistaan agama karena menginjak Al-Qur'an. Presiden Prabowo juga mengajak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan rasa percaya diri terhadap bangsa sendiri.\Berita lainnya termasuk penghentian sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Wilayah II dan III oleh BGN. Selain itu, ada pengumuman peluncuran Infinix Note 60 Pro pada 13 April dengan spesifikasi Snapdragon 7s Gen 4 dan baterai 6.500mAh, serta promosi pre-order menarik. Dalam dunia olahraga, Persib Bandung tetap berada di puncak klasemen BRI Super League 2025/26 setelah mengalahkan Bali United dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan ke-27. Terakhir, perayaan Pesta Rakyat “Batang Bahagia” dalam rangka HUT ke-60 Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berlangsung meriah dengan penampilan NDX AKA. Berita ini mencakup berbagai aspek, mulai dari isu geopolitik internasional hingga peristiwa dalam negeri, serta perkembangan di bidang teknologi dan olahraga, memberikan gambaran komprehensif tentang peristiwa terkini





