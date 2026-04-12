Perundingan AS-Iran di Islamabad Gagal, Pakistan Berupaya Menjembatani

Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, namun Pakistan menyatakan akan terus berperan sebagai mediator. Kegagalan perundingan meningkatkan kekhawatiran akan rapuhnya gencatan senjata. Kedua belah pihak saling menyalahkan terkait kegagalan perundingan. Pemerintah Pakistan mengapresiasi kesediaan kedua delegasi dan berkomitmen untuk terus memfasilitasi komunikasi antara kedua negara.

Pemerintah Pakistan menegaskan akan terus berperan sebagai mediator dalam upaya dialog antara Amerika Serikat dan Iran , meskipun perundingan terbaru di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Dalam sebuah pernyataan resmi, pemerintah Pakistan menyampaikan harapannya agar kedua belah pihak tetap melanjutkan dialog dengan semangat positif demi mencapai perdamaian dan kemakmuran yang berkelanjutan, baik bagi kawasan maupun dunia.

Pemerintah Pakistan juga menekankan pentingnya kedua belah pihak untuk tetap mematuhi komitmen gencatan senjata yang telah disepakati. Pernyataan tersebut mencerminkan posisi Pakistan sebagai negara yang berupaya memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi damai dalam konflik yang kompleks ini. Pemerintah Pakistan telah berkomitmen untuk terus memfasilitasi komunikasi antara Iran dan AS di masa mendatang, serta mengapresiasi kesediaan kedua delegasi yang telah hadir dalam perundingan di Islamabad. Upaya mediasi ini merupakan bagian dari peran diplomatik Pakistan dalam menjaga stabilitas regional dan global, terutama di tengah ketegangan yang meningkat antara AS dan Iran.\Perundingan maraton selama 21 jam antara AS dan Iran, yang berlangsung hingga Minggu (12/4/2026), gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari enam minggu. Kegagalan ini meningkatkan kekhawatiran atas rapuhnya gencatan senjata dua pekan yang baru saja disepakati, yang dinilai sebagai langkah awal yang krusial untuk meredakan eskalasi konflik. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kegagalan perundingan tersebut. Wakil Presiden AS JD Vance, yang memimpin delegasi Washington, menyatakan bahwa kegagalan tersebut lebih merugikan Iran. Vance menegaskan bahwa AS telah menetapkan “garis merah”, terutama terkait tuntutan agar Iran tidak mengembangkan senjata nuklir maupun kemampuan untuk membuatnya. Di sisi lain, Iran menilai tuntutan AS terlalu berlebihan. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa perbedaan utama mencakup isu program nuklir dan penguasaan Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran juga menyebut perundingan berlangsung dalam suasana penuh ketidakpercayaan, sehingga sulit mencapai kesepakatan dalam satu kali pertemuan. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menekankan pentingnya mempertahankan gencatan senjata AS-Iran yang telah disepakati, menekankan bahwa gencatan senjata tersebut adalah langkah fundamental untuk meredakan konflik yang dimulai sejak 28 Februari akibat serangan udara AS dan Israel terhadap Iran. Pejabat keamanan Israel, Zeev Elkin, menyatakan bahwa peluang perundingan lanjutan masih terbuka, namun memperingatkan bahwa Iran “sedang bermain api”. Situasi ini semakin rumit dengan adanya tuduhan AS terhadap China yang mengirimkan senjata ke Iran melalui negara ketiga, yang semakin memperburuk dinamika konflik.\Kegagalan perundingan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan krusial mengenai masa depan hubungan antara AS dan Iran, serta peran negara-negara lain dalam upaya penyelesaian konflik. Ketidaksepakatan mengenai program nuklir Iran dan penguasaan Selat Hormuz menjadi titik perselisihan utama. Gencatan senjata yang rapuh, ditambah dengan tuduhan pengiriman senjata dari China, menciptakan lingkungan yang tidak pasti. Meskipun peluang perundingan lanjutan masih terbuka, tantangan yang dihadapi sangat besar. Peran Pakistan sebagai mediator menjadi sangat penting, namun keberhasilan mereka sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk berkompromi dan mencari solusi damai. Upaya diplomatik yang intensif dan pendekatan yang hati-hati sangat dibutuhkan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memastikan stabilitas regional. Kegagalan mencapai kesepakatan dapat memiliki konsekuensi yang luas, termasuk peningkatan ketegangan militer, sanksi ekonomi yang lebih berat, dan potensi destabilisasi di kawasan. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk mengedepankan dialog, mencari titik temu, dan memprioritaskan perdamaian





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Islamabad Pakistan Lockdown Jelang Perundingan AS-IranPakistan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di ibu kotanya, Islamabad, menjelang perundingan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai gencatan senjata

Read more »

Iran-AS: Lima hal yang jadi ganjalan dalam perundingan di IslamabadPerundingan damai antara Iran dan AS akan berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/04).

Read more »

Jelang perundingan dengan AS, delegasi Iran tiba di IslamabadSebuah delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf tiba di Islamabad pada Sabtu untuk menghadiri perundingan ...

Read more »

Perundingan Damai AS-Iran di Pakistan Terancam Batal: Iran Ajukan Prasyarat Gencatan Senjata dan Pembebasan AsetPerundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan di Pakistan menghadapi tantangan besar. Iran mengajukan prasyarat gencatan senjata di Lebanon dan pembebasan aset yang diblokir sebelum negosiasi dimulai. Wakil Presiden AS, JD Vance, memimpin delegasi AS dalam perundingan yang diharapkan dapat meredakan ketegangan, namun pernyataan dari kedua belah pihak menunjukkan kompleksitas yang tinggi.

Read more »

Menanti Hasil Perundingan di Islamabad, Begini Beda Trump & Iran Soal Selat HormuzSebelum perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin...

Read more »

Perundingan di Pakistan Gagal, Ternyata Ini Permintaan AS ke IranPerundingan AS-Iran di Islamabad Pakistan gagal mencapai kesepakatan

Read more »