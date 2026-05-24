Perum Bulog Sulawesi Tengah Mencatat Serapan Beras Petani 8.700 Ton

Perum Bulog Sulawesi Tengah mencatat serapan beras petani mencapai 8.700 ton hingga Mei 2026, menunjukkan progres signifikan dalam Serapan Beras Bulog Sulteng menuju target tahunan 11.300 ton.

Pencapaian ini menunjukkan efektivitas program pengadaan beras dan gabah yang dijalankan Bulog. Program ini melibatkan kerja sama erat dengan petani dan mitra penggilingan. Peningkatan serapan beras domestik ini diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan pemerintah. Kolaborasi antara petani dan mitra penggilingan menjadi kunci utama peningkatan serapan beras di Sulawesi Tengah.

Jusri menjelaskan bahwa pencapaian ini berkat konsistensi mereka dalam produksi. Upaya ini termasuk meningkatkan kualitas serta kuantitas gabah kering panen (GKP). Penguatan jaringan kerja sama dengan petani dan penggilingan merupakan salah satu faktor utama. Hal ini secara signifikan meningkatkan serapan beras dan gabah di wilayah tersebut.

Bulog Sulteng telah menjalin kemitraan dengan sejumlah pelaku usaha di berbagai daerah untuk mendukung program pengadaan. Sebagai contoh, di Kabupaten Donggala terdapat tiga mitra aktif yang terlibat dalam pengadaan. Sementara itu, di Kabupaten Parigi Moutong jumlah mitra mencapai enam. Di wilayah Luwuk, terdapat tambahan dua hingga tiga mitra baru yang mulai berkontribusi dalam program pengadaan.

Simpul-simpul ini menjadi tulang punggung kesuksesan penyerapan produksi pangan. Kabupaten Tolitoli masih menjadi wilayah yang terus dipacu dalam pengembangan program penyerapan gabah oleh Bulog Sulteng. Meskipun merupakan program baru bagi Bulog di wilayah tersebut, progresnya sejauh ini cukup bagus. Upaya akselerasi terus dilakukan untuk memaksimalkan potensi Tolitoli.

Peningkatan serapan beras domestik memiliki tujuan strategis yang penting. Ini diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan pemerintah. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Konsistensi petani dalam menjaga kualitas produksi adalah hal paling penting.

Dengan harapan adanya cetak sawah baru, produksi gabah petani diharapkan semakin meningkat. Hal ini akan sangat menunjang swasembada pangan nasional dan memperkuat ketahanan pangan daerah





