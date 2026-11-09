Perum Bulog Resmikan Media Center untuk Kuatkan Hubungan dengan Media

Perum Bulog resmi meluncurkan Media Center di Jakarta pada 9 November 2026. Langkah ini memperkuat akses informasi dan komunikasi antara perusahaan dengan insan pers.

Perum Bulog secara resmi mengoperasikan Media Center baru di kawasan Rumah Dinas Bulog Patra, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Peluncuran fasilitas strategis ini ditandai dengan kegiatan Tasyakuran Peresmian yang dihadiri oleh Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., bersama seluruh jajaran Direksi dan manajemen perusahaan.

Langkah Strategis Komunikasi Publik Bulog

Media Center Perum Bulog dirancang sebagai ruang multifungsi yang berfungsi sebagai pusat aktivitas Divisi Humas serta tempat kolaborasi untuk wartawan. Fasilitas ini diinisiasi langsung oleh Direktur Utama untuk memperkuat kemitraan dengan insan pers dan menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih responsif, terbuka, dan profesional. Kehadiran Media Center menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat luas terkait operasionalnya.

Also read Marak RPK Mitra Bulog Maling Beras SPHP, Bos Bulog Buka Suara

Transformasi Akses Divisi Humas untuk Wartawan

Seiring dengan peresmian Media Center, Perum Bulog melakukan pemindahan ruang kerja Divisi Humas dari lantai 16 Kantor Pusat ke lokasi yang lebih mudah dijangkau oleh para rekan wartawan. Langkah administratif ini diambil secara spesifik untuk memberikan kemudahan akses fisik bagi insan pers dalam berkoordinasi, berdiskusi, dan memperoleh informasi langsung terkait kegiatan perusahaan tanpa hambatan birokrasi tinggi. Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa Media Center ini bertujuan sebagai sarana komunikasi utama antara Divisi Humas Bulog dengan rekan-rekan media yang tergabung dalam Forum Wartawan Bulog.

Advertisement

Fasilitas Lengkap untuk Mendukung Jurnalistik

Untuk menunjang kebutuhan aktivitas jurnalistik, Bulog menyediakan berbagai fasilitas pendukung lengkap di dalam Media Center. Fasilitas tersebut mencakup jaringan internet Wi-Fi, komputer, perlengkapan kerja, serta fasilitas konsumsi berupa makanan dan minuman. Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa Media Center ini dirancang agar teman-teman media yang habis meliput dari mana saja dapat langsung transit di sini dengan nyaman. Penyediaan sarana ini diharapkan dapat membantu para wartawan dalam mencari informasi langsung dan meningkatkan kinerja pelaporan mereka.

Dampak Sosial dan Tanggapan Positif Media

Kegiatan tasyakuran peresmian turut diisi dengan doa bersama serta santunan kepada anak-anak yatim piatu sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian sosial perusahaan. Langkah ini memperkuat citra Bulog sebagai operator pangan pemerintah yang tidak hanya fokus pada ketahanan pangan nasional tetapi juga menjaga hubungan baik dengan stakeholders. Salah satu perwakilan insan pers dari Forwabul menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Bulog. Ia menyebut bahwa kehadiran Media Center merupakan tanda bahwa wartawan disayang oleh Bulog dan lokasi yang strategis sangat membantu proses pencarian informasi.