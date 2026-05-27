Perum Bulog Rayakan Idul Adha 1447 H dengan Semangat Ketahanan Pangan

Perum Bulog menggelar sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban sebagai momentum memperkuat nilai keikhlasan dan kepedulian sosial dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Perum Bulog melaksanakan Sholat Idul Adha 1447 H di Masjid Al-Balagh, Komplek Bulog Pos Pengumben, Jakarta Barat, pada Rabu (27/5/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Direktur Utama, Direktur SDM dan Transformasi, karyawan Bulog beserta keluarga yang tinggal di lingkungan komplek.

Sholat dimulai pukul 06.30 WIB dengan imam Ustadz KH. Nasrullah, M.S. Khotbah Idul Adha disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. , S.H.

, M.Han. , dengan tema 'Meneladani Qurban untuk Membangun Ketahanan Pangan Umat'. Dalam khotbahnya, Dirut Bulog menekankan bahwa Idul Adha bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan momen refleksi untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa melalui tugas menjaga pangan. Ia menyatakan, 'Kurban mengajarkan ketaatan total kepada Allah SWT, keikhlasan dalam memberi, dan keberanian berkorban demi kemaslahatan yang lebih besar.

Nilai ini sejalan dengan tugas Bulog dalam menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pangan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.

' Kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama jamaah. Dirut Bulog bersama rombongan bersilaturahmi ke rumah-rumah karyawan di lingkungan komplek dan menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Pada Idul Adha tahun ini, Perum Bulog menyiapkan 36 ekor sapi dan 20 ekor kambing sebagai hewan kurban. Penyembelihan ini menjadi agenda rutin tahunan yang melibatkan karyawan dan keluarga Bulog.

Dirut Bulog menambahkan, 'Selain sebagai ibadah, penyembelihan hewan kurban menjadi simbol kepasrahan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Bulog ingin menghadirkan nilai-nilai spiritual yang hidup dalam ibadah dan tercermin dalam budaya kerja, pelayanan publik, dan pengabdian kepada masyarakat.

' Pelaksanaan Idul Adha 1447 H ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya dibangun melalui sistem, infrastruktur, dan kebijakan, tetapi juga melalui nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Semangat berbagi, kepedulian, dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi bagian penting dari peran Bulog dalam menjaga pangan untuk negeri. Dengan semangat Idul Adha, insan Bulog memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengabdi bagi negeri, meneladani makna qurban dalam setiap langkah pengabdian.

Nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan kepedulian diharapkan menjadi energi bersama dalam memperkuat peran Bulog menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Perum Bulog berkomitmen untuk terus menjalankan amanah negara di bidang pangan dengan mengedepankan integritas dan pengabdian. Momen Idul Adha ini menjadi pengingat bahwa setiap insan Bulog harus memiliki semangat berkurban dalam arti luas, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi kebaikan bersama. Dalam keseharian, nilai-nilai ini diwujudkan melalui pelayanan yang prima kepada petani, peternak, dan masyarakat umum.

Bulog juga terus berupaya meningkatkan distribusi pangan ke seluruh pelosok negeri, terutama daerah terpencil dan rawan pangan. Melalui program-program seperti penyaluran beras bantuan sosial, stabilisasi harga, dan pengelolaan stok, Bulog hadir untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan. Semangat Idul Adha mengingatkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam membangun ketahanan pangan. Mulai dari petani yang menanam, pedagang yang mendistribusikan, hingga konsumen yang bijak dalam mengonsumsi.

Bulog sebagai BUMN pangan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan sistem pangan yang tangguh dan berkeadilan. Ke depan, Bulog akan semakin mengintensifkan program pemberdayaan petani dan peternak, termasuk melalui penyerapan hasil panen dan penyediaan bibit unggul. Dengan demikian, semangat kurban tidak hanya berhenti pada ritual tahunan, tetapi juga menjadi inspirasi dalam membangun kemandirian pangan bangsa. Perayaan Idul Adha di lingkungan Bulog juga menjadi ajang silaturahmi yang mempererat hubungan kekeluargaan.

Kebersamaan antara pimpinan, karyawan, dan keluarga menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling mendukung. Hal ini penting untuk menjaga produktivitas dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Bulog percaya bahwa perusahaan yang kuat dibangun di atas fondasi kebersamaan dan nilai-nilai spiritual yang kokoh. Oleh karena itu, setiap kegiatan keagamaan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan integritas insan Bulog.

Dengan demikian, Bulog tidak hanya menjadi lembaga pangan yang profesional, tetapi juga menjadi institusi yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Semoga semangat Idul Adha ini terus menginspirasi seluruh insan Bulog dalam mengabdi untuk negeri





