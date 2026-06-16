Perubahan Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026

BWF World Tour Finals 2026 akan berlangsung di Hangzhou, China pada 9-13 Desember 2026. Total hadiah yang ditawarkan bernilai 3,5 juta dolar AS atau sekitar 62 miliar rupiah.

BOLASPORT. COM - Perubahan terjadi pada wakil Indonesia yang bersaing masuk zona aman dalam perebutan tiket untuk tampil di BWF World Tour Finals 2026. BWF World Tour Finals 2026 akan berlangsung di Hangzhou, China pada 9-13 Desember 2026.

Total hadiah yang ditawarkan bernilai 3,5 juta dolar AS atau sekitar 62 miliar rupiah menurut nilai tukar saat berita ini dirilis. Seperti diketahui, hanya delapan pemain dengan ranking teratas yang lolos dengan maksimal dua wakil senegara pada setiap sektor. Ranking pemain akan ditentukan dari pencapaian mereka di turnamen-turnamen BWF World Tour. Makin tinggi hasil dan level turnamennya, makin besar poin yang didapat.

Setelah Australian Open 2026, sudah ada lima wakil Indonesia yang menempati zona aman dalam pembaruan terkini ranking Race to Finals pada Selasa (16/6/2026). Baca Juga: Rexy Mainaky Minta Ganda Putra Malaysia Keluar dari Zona Nyaman Sejauh ini, terdapat masing-masing dua wakil dari tunggal putra dan ganda putra, sementara satu lainnya dari ganda putri. Alwi Farhan naik ke posisi teratas untuk memimpin persaingan pada sektor tunggal putra dalam Ranking Race to Finals 2026.

Alwi mendapatkan tambahan sebanyak 9.200 poin setelah berhasil menjuarai turnamen BWF World Tour Super 500, Australian Open. Pada sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, juga ikut merangsek naik ke posisi delapan besar





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BWF World Tour Finals 2026 Alwi Farhan Sabar Karyaman Gutama Moh Reza Pahlevi Isfahani Australian Open 2026

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