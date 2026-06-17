Perubahan Taktis Deschamps dan Peran Olise Bawa Kemenangan Prancis Atas Senegal di Piala Dunia 2026

Timnas Prancis memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Senegal. Pelatih Didier Deschamps mengakui permainanLess Than Optimal pada babak pertama, namun keputusan strategis memindahkan Michael Olise ke tengah lapangan membawa dampak besar di babak kedua. Olise mengatur permainan dan menyuplai penyerang, memastikan kemenangan penting dalam Grup I. Artikel ini membahas analisis taktis laga, pernyataan Deschamps, dan implikasi kemenangan untukTYT.

Dalam laga pembuka Grup I Piala Dunia 2026 , Timnas Prancis berhasil mengukuhkan kemenangan 3-1 atas Senegal. Laga ini diselenggarakan di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, pada Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB.

Sepanjang pertandingan, Prancis tampil tidak sepenuhnya memuaskan, terutama pada babak pertama di mana Les Bleus kesulitan menciptakan peluang bersih dan beberapa kali berada di bawah tekanan lawan. Pelatih Didier Deschamps mengakui timnya belum cukup efektif dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Namun, di babak kedua, terjadi perubahan taktis penting dengan memindahkan Michael Olise dari posisi sayap kanan ke lini tengah lapangan. Perubahan ini segera memberikan dampak positif terhadap alur permainan Prancis.

Olise, yang memiliki kemampuan mengontrol bola dan umpian yang akurat, berperan penting dalam mengorganisir serangan dan menyuplai bola ke para penyerang. Menurut Deschamps, semakin banyak Olise menyentuh bola, semakin baik performa tim. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Prancis untuk menghadapi dua pertandingan berikutnya dalam Grup I, yaitu melawan Irak dan Norwegia.

Di sisi lain, Senegal yang bertanding sebagai tuan rumah di beberapa bagian kompleksitas pertandingan,Bertanya bagaimana kontroversi yang melibatkan Thomas Partey dan other skenario drama yang meruncing di piala dunia 2026. Namun off-field issues, Prancis Pa jabat dekat untuk rekor Kylian Mbappe pengusiran timnas Iran dan kekacauan di lingkungan Timnas Korea Selatan juga menjadi sorotan. John Herdman mempersiapkan Timnas Indonesia dengan dua pemain diaspora baru untuk Piala AFF 2026. Raul Gonzalez tertarik menjadi pelatih Garuda.

Bagaimana harga emas fluktuatif dan jadwal film di TV nasional juga terselip. Sejumlah boilerplate dan informasi tambahan seperti cara nonton gratis, link live streaming, serta susunan pemain tidak termasuk dalam intiBerita utama. Konten yang dianggap substantif adalah perkembangan pertandingan dan analisis taktis serta dampaknya untuk lanjutan turnamen.

Oleh karena itu, fokus penulisan ulang adalah pada performa Prancis vs Senegal, keputusan taktis Deschamps, peran Olise, komentar pelatih, serta dampak kemenangan untuk jalur Grup I. Informasi lain yang contemporer dengan acara Piala Dunia 2026 namun tidak terkait laga tersebut dianggap tambahan dan diinclude secara ringkas atau diabaikan. Tujuan adalah menghasilkan teks yang koheren, informatif, dan memenuhi ketentuan minimal 2500 karakter dalam tiga paragraf atau lebih





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