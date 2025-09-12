Perubahan Status Badan Hukum PAM Jaya dari Perumda ke Perseroda Diklaim Tidak Terkait IPO

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya menegaskan bahwa perubahan status badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) tidak terkait rencana penawaran saham perdana atau IPO. Adalah upaya untuk mempermudah gerak operasional perusahaan air minum milik Pemprov DKI.

Petugas menjaga Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan di Lebak Bulus, Jakarta , Selasa (9/9/2025). IPA Pesanggrahan mampu menambah suplai air minum sebesar 750 liter per detik dengan sebanyak 75 ribu sambungan baru di 10 kelurahan di tiga kecamatan Jakarta , serta mendukung kebutuhan air di Tangerang Selatan.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, menegaskan bahwa perubahan status badan hukum PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) tidak terkait dengan rencana penawaran saham perdana atau IPO. Menurutnya, proses menuju IPO membutuhkan waktu yang lama karena banyak persyaratan yang harus dilengkapi perusahaan. Dimaz menjelaskan bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Perumda PAM Jaya, ia menyadari kekhawatiran masyarakat terkait perubahan status badan hukum, terutama mengenai potensi kenaikan tarif. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan status ini tidak serta merta menjadikan PAM Jaya bisa diintervensi oleh pihak lain untuk kepentingan komersial. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif dari PAM Jaya mengenai perubahan status ini agar masyarakat memahami tujuannya. Selain itu, Dimaz menyebutkan bahwa ada banyak cara menarik pembiayaan untuk mengembangkan perusahaan selain IPO. Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyatakan bahwa perubahan badan hukum menjadi Perseroda bertujuan untuk mempermudah gerak operasional perusahaan air minum milik Pemprov DKI tersebut. Arief menyebutkan bahwa perusahaan membutuhkan perubahan badan hukum agar bisa lebih fleksibel dalam beroperasi. Ia menjelaskan bahwa perubahan badan hukum dari Perumda ke Perseroda untuk perusahaan air minum daerah sudah banyak diterapkan di kota-kota lain, seperti Bandung, Semarang, dan Depok. Arief menambahkan bahwa perubahan ini akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, terutama dalam hal pembiayaan, karena PAM Jaya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah daerah.





