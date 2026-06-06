Pemerintah mengesahkan UU P2SK yang membuka ruang pergantian Gubernur Bank Indonesia dan menjanjikan tatanan keuangan yang lebih sentralistik, menimbulkan ketidakpastian di pasar dan menguji kredibilitas kebijakan ekonomi.

Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menandai perubahan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi negara. Dengan UU ini, diletakkan dasar hukum untuk mengganti pencakup kepala Bank Indonesia melalui mekanisme evaluasi dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh parlemen.

Perubahan ini datang di tengah pelapukan mandat lama dan keinginan para aktor politik untuk memperkuat kontrol atas sektor keuangan. Dalam forum persidangan akhir tahun 2025-2026, DPR menyetujui revisi RUU tersebut. Beberapa satpam media menafsirkan bahwa ini tidak hanya soal pergantian Gubernur yang akan menggantikan Perry Warjiyo, melainkan menjadikan centralisasi kebijakan ekonomi menjadi fokus utama. Analisis dari centre for Strategic and International Studies menegaskan bahwa kebijakan moneter, fiskal dan jasa keuangan kini terjalin dalam satu bingkai yang semakin memudahkan intervensi politik.

Penjelasan tersebut menimbulkan wajar keprihatinan para investor. Pasar kini berada di landasan krisis kepercayaan. Kurs rupiah tetap stabil di level 18.039 per dolar AS, namun sudah melemah 7,85 persen sepanjang tahun. Indeks Harga Saham Gabungan turun 4,2 persen, memulai periode zona merah selama tujuh pekan berturut-turut.

Prediksi jangka panjang menaklukkan stabilitas keuangan jika keputusan pergantian Gubernur dipertimbangkan tanpa dukungan ketat mekanisme independensi. Pasar mengamati secara cermat reaksi BI menghadapi revisi UU, karena intervensi sangat dirasa berpotensi mengakibatkan dinamika harga yang tidak terkontrol. Dalam konteks semesta kebijakan politik Indonesia, penting bagi para pembuat keputusan untuk menjaga keseimbangan antara regulasi baru dan kebutuhan pasar. Meskipun sentralisasi kebijakan dapat mempercepat tindak lanjut kebijakan, ia juga menimbulkan risiko kebijakan berubah seiring tekanan politis.

Sebagai contoh, hubungan BI dan kebijakan fiskal seringkali terjalin mentumpuk, padahal penyelesaian akuntabili politisi bisa lambat apabila tidak dipadukan mekanisme pemantauan independen. Sehingga, dalam membangun kepercayaan kembali, diperlukan langkah signifikan berupa penetapan KPI yang jelas dan evaluasi berbasis data. Di perputaran, instansi-institusi terkait mengakui bahwa BI masih menapaki fase pra-revisi. Sementara pemerintah menegaskan tidak ada perubahan mekanisme pergantian Gubernur dalam UU, narasi pasar tetap bergolak.

Pemeriksaan lebih mendalam harus dilakukan agar reformasi yang muncul setelah revisi UU tidak saja menambah birokrasi, melainkan mewujudkan sistem keuangan Indonesia yang transparan, responsif dan resilient terhadap perubahan ekonomi global. Dalam jangka pendek, investor harus memantau indikator sentimen pasar, sementara dalam jangka panjang, kebijakan jaminan akan menuntut disiplin pengelolaan finansial yang aman secara politik maupun ekonomi





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