Perubahan perilaku masyarakat Indonesia menyimpan uang saat rupiah menghadapi tekanan global

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, masyarakat Indonesia kini makin rajin menyimpan uang. Lonjakan paling mencolok terjadi pada tabungan valas yang melesat 23,21% yoy dan deposito valas yang naik hingga 22% yoy. Fenomena ini terjadi saat rupiah menghadapi tekanan dari sentimen global, mulai dari tensi geopolitik hingga kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat memilih diversifikasi aset dengan menempatkan dana dalam mata uang asing. Meski demikian, OJK menegaskan kondisi perbankan nasional masih sangat aman.

Meski demikian, OJK menegaskan kondisi perbankan nasional masih sangat aman. Secara keseluruhan, DPK perbankan masih tumbuh sehat sebesar 11,39% yoy hingga April 2026 dan tetap didominasi simpanan rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan peningkatan simpanan valas memang terlihat sejak awal tahun, namun masih dalam batas wajar.

"Porsi DPK valas terhadap total DPK sampai saat ini relatif stabil di kisaran 15%-16%," ujar Dian dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026). Menurut OJK, pertumbuhan deposito dolar juga dipicu suku bunga valas yang kini lebih kompetitif. Bank-bank disebut memberikan insentif lebih menarik bagi eksportir agar menyimpan devisanya di dalam negeri. Di sisi lain, ketahanan industri perbankan nasional dinilai masih solid.

Rasio kecukupan modal (CAR) tetap tinggi, likuiditas memadai, dan eksposur risiko nilai tukar masih terkendali. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan juga masih jauh di bawah ambang batas maksimal.





