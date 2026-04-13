Perubahan Perilaku Konsumen: Prioritaskan Kebutuhan Pokok di Tengah Ketidakpastian Global

Masyarakat Indonesia kini lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, memprioritaskan kebutuhan pokok di tengah ketidakstabilan global dan naiknya harga kebutuhan. Perang dan ketegangan geopolitik menjadi pemicu utama perubahan ini, mendorong konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk dan mencari harga terbaik.

Perubahan signifikan dalam perilaku konsumen mulai terasa dampaknya. Di tengah ketidakstabilan global yang meningkat, masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran, memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan. Perang dan ketegangan geopolitik menjadi pemicu utama perubahan ini. Meskipun sempat ada gencatan senjata, peluang perdamaian semakin mengecil setelah kegagalan perundingan di Pakistan.

Analis memperkirakan kondisi ini mendorong konsumen untuk lebih cermat dalam mengatur keuangan mereka. Mereka mengalihkan anggaran ke kebutuhan dasar dan mencari produk dengan harga terbaik. CEO Raymond Lifestyle, Satyaki Ghosh, mencatat perlambatan permintaan untuk produk non-esensial sejak pertengahan Maret. Perubahan perilaku konsumen juga terlihat pada peningkatan minat terhadap produk yang lebih terjangkau. CEO Zydus Wellness, Tarun Arora, mengatakan konsumen menjadi lebih selektif, tidak hanya mengurangi belanja tetapi juga beralih ke produk dengan harga lebih rendah. Shankar Prasad, CEO Plum, brand kecantikan D2C, menambahkan bahwa meskipun ada pengetatan pengeluaran, konsumen tidak selalu menurunkan kualitas produk, lebih memilih rutinitas yang lebih sederhana dan mengurangi pembelian impulsif. Dari sisi industri makanan, Chief Marketing Officer Parle Products, Mayank Shah, melihat pergeseran jelas dalam preferensi konsumen. Menurutnya, ada perubahan bertahap ke arah kategori esensial, dengan pengeluaran yang lebih tinggi pada produk kebutuhan sehari-hari, sementara pembelian diskresioner dan bersifat hiburan melemah, yang kerap terjadi saat ketidakpastian melanda. Kenaikan harga minyak mentah akibat perang juga memberikan tekanan pada biaya produksi di berbagai sektor. Inflasi mulai terasa, terutama pada industri yang bergantung pada energi dan bahan baku berbasis minyak. Beberapa perusahaan di sektor minyak goreng, air minum dalam kemasan, minuman, dan barang elektronik telah menaikkan harga jual. Hal ini memberikan beban tambahan bagi rumah tangga kelas menengah. Industri alas kaki, misalnya, diperkirakan akan menghadapi tekanan margin karena sekitar 30 persen bahan bakunya terkait dengan harga minyak. Restoran cepat saji juga berpotensi mengalami peningkatan biaya operasional, mulai dari energi hingga kemasan. OJK dan pemangku kepentingan sedang mengembangkan produk investasi di pasar modal dengan risiko rendah dan imbal hasil tetap. IHSG menunjukkan performa yang baik, dengan penguatan di sesi perdagangan tertentu. Harga minyak terus bergejolak, yang berdampak pada pasar global secara keseluruhan. IHSG diperkirakan akan melanjutkan tren positifnya. PT KAI telah menggunakan biosolar B40 dalam operasionalnya. Wijayanto menyatakan optimismenya terhadap kinerja ekonomi Indonesia di masa depan, dengan menekankan modalitas kuat yang dimiliki untuk mengatasi dampak perlambatan ekonomi. Pembukaan IHSG pada perdagangan tertentu menunjukkan pelemahan, namun potensi pemulihan tetap ada. Berita lain meliputi pelantikan Neng Siti Julaiha sebagai pemimpin PPP Banten dan tindakan cepatnya dalam melakukan konsolidasi internal, serta viralnya video tentang perilaku rombongan yang diduga pejabat yang memicu kritik. Selain itu, terdapat informasi mengenai kemudahan perjalanan dari Jakarta ke Purwakarta melalui Commuter Line dan KA Lokal dengan tarif terjangkau. Harga emas Antam mengalami penurunan. Artikel lain menyoroti pentingnya tabungan ideal bagi kelas menengah, mengacu pada standar global dari para ahli keuangan. Properti, infrastruktur transportasi, dan perkembangan investasi tetap menjadi fokus utama





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Perilaku Konsumen Ketidakpastian Global Inflasi Harga Minyak Ekonomi Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPD RI dorong revisi UU perlindungan konsumen hadapi ekonomi digitalKetua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma mendorong revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna menjawab ...

Read more »

Jaecoo Prioritaskan Mobil Listrik di Tengah Harga BBM Global yang Masih TinggiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Óscar García melakukan dua perubahan dalam susunan pemainAjax bertekad untuk membalas kekalahan memalukan 1-2 dari FC Twente pekan lalu. Hal itu harus terwujud pada Sabtu ini saat bertandang ke markas Heracles Almelo yang berada di dasar klasemen. Pelatih Óscar García terutama merasa khawatir dengan lini tengah tim asal Amsterdam tersebut. Pertandingan Heracles vs Ajax akan dimulai pukul 21.

Read more »

Gubernur Pramono Anung Siapkan LPDP Jakarta, 100 Mahasiswa Ditargetkan Dikirim ke Luar NegeriBeasiswa LPDP Jakarta Segera Diluncurkan, Prioritaskan Anak Betawi

Read more »

Harga Plastik Naik Jadi Momentum Perubahan Gaya Hidup Ramah LingkunganKenaikan harga plastik dinilai dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke arah yang lebih ramah lingkungan.Wahana

Read more »

Trump “Serang” Paus Leo XIV, Minta Perbaiki Perilaku Usai Kritik Kebijakan AS dan Ancaman IranTrump lontarkan kritik kepada Paus Leo XIV dan meminta perbaiki perilaku usai pernyataan anti-perang serta kritik terhadap kebijakan AS.

Read more »