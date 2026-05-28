Pertunjukan Wayang Kulit dan Gamelan 'Becoming Bimo' Digelar di UCR, Amerika Serikat

Pertunjukan wayang kulit dan gamelan bertajuk 'Becoming Bimo' digelar di University of California Riverside (UCR), Amerika Serikat, pada Selasa (26/5/2026) malam waktu setempat. Grup Gamelan Kasuryan Los Angeles yang dipimpin Joko Sutrisno mengiringi penampilan dalang perempuan asal Indonesia, Woro Mustiko Siwi.

Pertunjukan tersebut mengangkat kisah 'Bima Suci' atau 'Becoming Bimo', yang menceritakan perjalanan spiritual Bimo dalam menghadapi berbagai tantangan demi meraih kebijaksanaan. Cerita dibawakan dalam bahasa Inggris dan beberapa bagian menggunakan bahasa Jawa agar dapat dipahami penonton internasional sekaligus mempertahankan unsur budaya Jawa. Mereka bukan saja terdiri dari warga Indonesia, melainkan juga warga asing yang telah mempelajari gamelan.

Ketua Department of Music UCR, Jonathan Ritter, turut membuka acara yang digelar di Culver Center for the Arts, UCR dan dihadiri lebih dari 200 orang. Pertunjukan berlangsung sekitar 90 menit dan dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai cerita wayang serta proses persiapan para penabuh gamelan bersama Joko Sutrisno, yang juga merupakan pengajar gamelan di UCR dan UCLA. Dalam pertunjukan itu, instrumen soprano saxophone juga dimainkan oleh Konsul Ekonomi Kreatif Konsulat Jenderal RI di Los Angeles, Charles Hutapea.

Ia membawakan lagu 'Caping Gunung' karya Gesang dan lagu country 'Shady Grove' bersama iringan gamelan. Gamelan Kasuryan dan dalang Woro Mustiko Siwi juga dijadwalkan tampil di KJRI Los Angeles pada Minggu (31/5/2026) sore dalam acara peringatan HUT Paguyuban Jawa Plus, komunitas diaspora Indonesia di Los Angeles





