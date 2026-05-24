Pertumbuhan Uang Beredar April 2026: 9,2 Persen, Lebih Rendah compared to Maret 2026

Pertumbuhan likuiditas perekonomian atau uang beredar pada April 2026 mencapai 9,2 persen, berdasarkan pengumuman Bank Indonesia. Selain pertumbuhan likuiditas, perubahan jumlah uang yang dapat ditarik sewaktu-waktu (M1) dan giro rupiah juga turut dibahas dalam pengumuman tersebut, sebagaimana juga perkembangan likuiditas sempit (M1) dan likuiditas kuasi.

Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan likuiditas perekonomian atau uang beredar sebesar 9,2 persen pada April 2026, mengalami perlambatan dibandingkan capaian bulan Maret 2026 sebesar 9,7 persen secara tahunan.

RAMDAN DENNY PRAKOSO, DIREKTOR EKSEKUTIF Komunikasi BI, MENGAKUI Posisi M2 pada April 2026 tercatat sebesar Rp 10.253,7 triliun atau tumbuh 9,2 persen secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 9,7 persen yoy. Selain itu, penyaluran kredit pada April 2026 tumbuh sebesar 9,4 persen yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 8,9 persen yoy. Pada Oktober 2024, uang kartal yang beredar di masyarakat tercatat sebesar Rp 970,1 triliun atau tumbuh 12,4 persen yoy.

Sementara itu, tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pangsa 46,3 persen terhadap M1 tercatat sebesar Rp 2.324,5 triliun pada Oktober 2024 atau tumbuh 6,0 persen yoy. Giro rupiah tercatat sebesar Rp 1.727,6 triliun atau tumbuh sebesar 5,7 persen yoy, setelah tumbuh sebesar 6,1 persen yoy pada bulan sebelumnya. Pada Oktober 2024, uang kuasi dengan pangsa 43,5 persen dari M2 tercatat sebesar Rp 3.946,5 triliun atau tumbuh 4,2 persen yoy, setelah sebelumnya tumbuh 5,3 persen yoy pada September 2024.

Secara keseluruhan, pertumbuhan likuiditas perekonomian atau uang beredar tumbuh 9,2 persen pada April 2026, dengan pertumbuhan M1 sebesar 13,6 persen yoy dan uang kuasi sebesar 4,7 persen yoy.





