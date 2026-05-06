Pertumbuhan Terbatas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Triwulan I-2026: Tantangan Inflasi Beras dan El Nino

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 4,97 persen secara tahunan pada triwulan I-2026, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, sektor ini menghadapi tantangan inflasi beras dan ancaman El Nino. Harga beras eceran mencapai Rp 15.290 per kilogram, menyebabkan inflasi tahunan 4,36 persen. Produksi beras nasional hanya naik tipis 0,26 persen pada semester I-2026, dengan penurunan signifikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat bencana alam.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan pertumbuhan terbatas pada triwulan I-2026 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 4,97 persen. Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto mencapai 12,67 persen, namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh kinerja subsektor tanaman pangan dan peternakan yang masing-masing tumbuh sebesar 7,58 persen dan 11,84 persen secara tahunan. Pertumbuhan subsektor tanaman pangan disebabkan oleh panen raya padi pada Maret 2026, sementara subsektor peternakan tumbuh karena peningkatan permintaan daging dan telur ayam ras untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis dan Ramadhan-Lebaran.

Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan menyerap 28,78 persen dari total tenaga kerja nasional pada Februari 2026, sedikit naik dari 28,54 persen pada Februari 2025. Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan, termasuk inflasi beras dan ancaman El Nino pada semester II-2026. Data BPS menunjukkan bahwa harga beras eceran pada April 2026 mencapai Rp 15.290 per kilogram, di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium.

Hal ini menyebabkan inflasi beras tahunan mencapai 4,36 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional yang mencapai 4,24 persen. Inflasi beras telah berlangsung sejak Januari 2026 dengan tingkat inflasi berturut-turut 3,44 persen, 3,61 persen, dan 3,71 persen pada Januari, Februari, dan Maret 2026. Meskipun stok beras di Perum Bulog mencapai 5 juta ton pada akhir April 2026, harga beras tetap naik di beberapa daerah karena kenaikan harga beras lokal dan biaya logistik.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Andi Afdal, menjelaskan bahwa kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh lonjakan harga plastik kemasan dan biaya angkut di beberapa daerah. Selain inflasi beras, sektor tanaman pangan juga akan menghadapi tantangan dari El Nino yang diperkirakan terjadi pada semester II-2026. Produksi beras nasional pada semester I-2026 diperkirakan hanya naik tipis sebesar 0,26 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penurunan produksi beras terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025. Potensi produksi beras di Aceh turun 18,44 persen, Sumatera Utara turun 15,24 persen, dan Sumatera Barat turun 13,86 persen. Namun, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Muhammad Agung Sunusi, menyatakan bahwa potensi produksi beras nasional sempat turun pada Januari-Mei 2026, tetapi berkat percepatan tanam padi dan rehabilitasi sawah terdampak bencana, produksi beras meningkat pada Januari-Juni 2026





