Pertumbuhan Kredit Perbankan Melambat, UMKM Masih Terkontraksi

Pertumbuhan kredit perbankan pada Februari 2026 mengalami perlambatan, dengan UMKM masih mencatatkan kontraksi. Perlambatan ini sejalan dengan moderasi DPK, meskipun sektor korporasi masih mendominasi pertumbuhan.

Pertumbuhan kredit perbankan mengalami perlambatan pada Februari 2026, berdasarkan data yang dirilis oleh Danantara Indonesia dan Bank Mandiri, yang mengacu pada data Bank Indonesia. Pertumbuhan kredit secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 9,37 persen, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2026 yang sebesar 9,96 persen.

Perlambatan ini juga sejalan dengan moderasi pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 13,18 persen (yoy), sedikit menurun dari angka 13,48 persen pada Januari 2026. Penjelasan ini disampaikan oleh Dendi Ramdani, selaku Office of Chief Economist Group PT Bank Mandiri Tbk., dalam Sarasehan Perekonomian Bengkulu pada Kamis, 9 April 2026. Dendi menggarisbawahi bahwa sektor korporasi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, sementara sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menunjukkan kontraksi dan berada di zona merah. Detailnya, pertumbuhan kredit antar segmen menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kredit korporasi memimpin dengan pertumbuhan yang signifikan, mencapai 14,77 persen (yoy). Kredit konsumer juga menunjukkan pertumbuhan positif meskipun melambat, mencapai 6,58 persen (yoy). Namun, kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar -0,30 persen (yoy), melanjutkan tren penurunan yang telah terjadi sejak pertengahan tahun 2023. Meskipun terjadi perlambatan dalam pertumbuhan kredit, Dendi menekankan bahwa sektor perbankan secara keseluruhan tetap resilien. Namun, ia juga mengingatkan perbankan untuk tetap waspada terhadap rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di segmen-segmen tertentu. Data menunjukkan bahwa NPL pada segmen UMKM masih menjadi yang tertinggi, berada di level 4,33 persen, meskipun terdapat penurunan sedikit dari puncaknya pada akhir tahun 2025 yang mencapai 4,49 persen. Sementara itu, NPL pada segmen korporasi tercatat paling sehat, mencapai 1,24 persen, diikuti oleh segmen konsumer yang berada di level 2,25 persen.\Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan nasional berada di level 84,72 persen pada Februari 2026. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2024 yang sempat mencapai 88,62 persen. Penurunan LDR ini mengindikasikan bahwa perbankan memiliki ruang likuiditas yang cukup longgar di tengah perlambatan penyaluran kredit. Dendi juga menyoroti dinamika menarik dalam pertumbuhan simpanan berdasarkan jumlah nominal simpanan. Nasabah dengan saldo di atas Rp 5 miliar mencatatkan pertumbuhan simpanan yang paling agresif dibandingkan dengan kelompok saldo lainnya. Hal ini mencerminkan adanya konsentrasi likuiditas pada pemilik modal besar. Penurunan LDR dan perlambatan pertumbuhan kredit, yang diiringi oleh konsentrasi simpanan pada kelompok modal besar, memberikan gambaran yang kompleks mengenai kondisi sektor perbankan. Di satu sisi, perbankan masih menunjukkan ketahanan, namun terdapat tantangan dalam mendorong pertumbuhan kredit di sektor UMKM dan menjaga kualitas aset. Kondisi ini menuntut perbankan untuk mengelola risiko dengan hati-hati dan terus beradaptasi terhadap perubahan dinamika ekonomi. Strategi pengelolaan likuiditas yang tepat dan fokus pada pemulihan sektor UMKM akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan di masa mendatang. Selain itu, penting untuk memperhatikan perkembangan suku bunga, inflasi, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan.\Analisis lebih lanjut terhadap data ini mengungkapkan beberapa implikasi penting. Perlambatan pertumbuhan kredit, terutama pada segmen UMKM, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sektor UMKM merupakan penyumbang penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akses UMKM terhadap kredit, seperti penyederhanaan prosedur, penurunan suku bunga, dan program pendampingan, menjadi sangat krusial. Perbankan perlu lebih aktif dalam menyalurkan kredit ke sektor UMKM, meskipun dengan mempertimbangkan risiko yang ada. Di sisi lain, konsentrasi simpanan pada kelompok modal besar dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan likuiditas jika terjadi penarikan dana yang signifikan. Perbankan perlu memiliki strategi pengelolaan likuiditas yang efektif untuk mengantisipasi potensi risiko ini, termasuk diversifikasi portofolio simpanan dan peningkatan investasi pada instrumen likuid. Sementara itu, penurunan LDR memberikan fleksibilitas bagi perbankan untuk menyalurkan lebih banyak kredit di masa mendatang, namun hal ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari peningkatan risiko kredit bermasalah. Pengawasan yang ketat dari regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga sangat penting untuk memastikan stabilitas sektor perbankan. OJK perlu terus memantau kinerja perbankan, mengawasi kualitas kredit, dan memberikan arahan kebijakan yang tepat untuk menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis





