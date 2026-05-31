Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Capai 5,89 Persen pada Triwulan I 2026

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,89 persen pada triwulan I 2026, ditopang kuatnya konsumsi rumah tangga dan investasi, melampaui rata-rata nasional.

Bank Indonesia Jawa Tengah melaporkan pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,89 persen pada triwulan I 2026, ditopang kuatnya konsumsi rumah tangga dan investasi, melampaui rata-rata nasional.

Pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jateng dari sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan dan konstruksi menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Konsumsi rumah tangga (RT) memegang peranan vital dalam struktur perekonomian Jawa Tengah, menyumbang pangsa terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) hingga 60,01 persen.

Sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,08 persen (yoy) pada triwulan I 2026, meningkat dari 4,44 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini menegaskan peran strategis rumah tangga dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Pergerakan masyarakat yang masif selama periode tersebut secara langsung mendorong aktivitas ekonomi dan belanja konsumen di berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga ritel. Jateng.

Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, IKK Jateng naik dari 117,56 pada triwulan IV 2025 menjadi 123,82 pada triwulan I 2026, menandakan optimisme konsumen yang tinggi terhadap kondisi ekonomi saat ini dan prospek ke depan. Selain konsumsi rumah tangga, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perekonomian Jateng. Investasi pada triwulan I 2026 tumbuh impresif sebesar 9,61 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang hanya 6,24 persen (yoy).

Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor terhadap potensi daerah. Proyek-proyek tersebut tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pengadaan barang dan jasa. Konsumsi pemerintah turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jateng dengan kenaikan yang tinggi pada periode laporan triwulan, mencapai 19,36 persen (yoy). Angka ini jauh melampaui pertumbuhan pada triwulan IV 2025 yang sebesar 9,11 persen (yoy).

Peningkatan ini didorong oleh percepatan perbaikan jalan raya di tiap kabupaten/kota dan infrastruktur pariwisata dalam menyambut mudik Lebaran 2026, yang secara langsung berdampak positif pada mobilitas dan pariwisata. Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2026 menunjukkan resiliensi dan potensi pertumbuhan yang kuat. Dengan dukungan konsumsi rumah tangga yang solid, investasi yang terus meningkat, dan peran aktif pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, prospek ekonomi Jateng ke depan diperkirakan akan tetap positif.

Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ekonomi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah





