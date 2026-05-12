Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tumbuh, Tapi Kemampuannya Serap Tenaga Kerja Mulai Lemah

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 memberikan dampak positif terhadap pasar tenaga kerja, tetapi kualitas penyerapan kerja masih menjadi tantangan struktural. Ia menekankan perlambatan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, formal, dan produktif.

Pekerja memasang kerangka atap di lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Desa Brenggolo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (11/5/2026). Badan Pusat Statistik mencatat penyerapan tenaga kerja bertambah 1,896 juta orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026 sehingga jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 147,57 juta orang, sementara total angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang.

(ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/tom. ). Jadi ekonomi memang tumbuh, tetapi kemampuan pertumbuhan itu untuk menyerap tenaga kerja mulai melemah Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 memang memberikan dampak positif terhadap pasar tenaga kerja, tetapi kualitas penyerapan kerja masih menjadi tantangan struktural.

Ia mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 4,68 persen per Februari 2026 menunjukkan ekonomi domestik masih cukup tangguh di tengah perlambatan global dan tekanan eksternal.

‘Dalam konteks perlambatan global dan tekanan eksternal yang masih tinggi … ini menunjukkan ekonomi domestik masih memiliki daya tahan. ’ kata Yusuf dihubungi di Jakarta, Selasa. Meski demikian, ia menilai kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja mulai melemah. Kondisi itu tercermin dari menurunnya elastisitas pertumbuhan terhadap penciptaan pekerjaan.

Menurut dia, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi saat ini menghasilkan tambahan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.

‘Jadi ekonomi memang tumbuh, tetapi kemampuan pertumbuhan itu untuk menyerap tenaga kerja mulai melemah,’ ujarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun masih banyak ditopang faktor musiman seperti Ramadhan dan Lebaran, serta akselerasi belanja pemerintah. Faktor tersebut dinilai mampu mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi belum cukup kuat menciptakan transformasi struktural di pasar tenaga kerja.

Selain itu, kualitas pekerjaan baru yang tercipta juga dinilai masih menjadi persoalan karena mayoritas tambahan tenaga kerja masih terserap di sektor informal. Ia mencatat sektor informal masih mendominasi sekitar 59 persen dari total pekerja nasional, yang umumnya identik dengan produktivitas rendah, pendapatan tidak stabil, serta perlindungan sosial yang minim.

‘Dalam jangka pendek sektor informal memang menjadi bantalan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dengan cepat. Tetapi dalam jangka panjang, dominasi sektor informal justru membatasi peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat,’ katanya. Ia menekankan tantangan Indonesia saat ini bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas, formal, dan produktif. Yusuf menuturkan pemerintah perlu mempercepat sejumlah agenda struktural, mulai dari penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, percepatan formalisasi UMKM, hingga reindustrialisasi.

Menurut dia, sektor manufaktur perlu kembali diperkuat karena secara historis menjadi sektor yang paling efektif menciptakan lapangan kerja formal dalam skala besar





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kualitas Penyerapan Kerja Tantangan Struktural Sektor Informal Sektor Manufaktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pertumbuhan Ekonomi 5,61%, Sektor Usaha Ini Diuntungkan dan TertekanPertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61% pada kuartal pertama 2026 yang didukung sejumlah sektor usaha.

Read more »

Politisi PDIP: Masyarakat Harus Tetap Berpandangan, Ketahanan Ekonomi Indonesia Tetap BaikPolitisi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Said menegaskan pentingnya masyarakat tetap menyampaikan pandangannya, meski pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat signifikan. Selain itu, ketahanan ekonomi Indonesia masih cukup baik, seperti neraca perdagangan surplus, pertumbuhan kredit perbankan positif, dan penerimaan pajak tumbuh tinggi.

Read more »

Jawaban Menohok Purbaya Soal Kritik Pengamat Terkait Pertumbuhan EkonomiMenteri Keuangan Purbaya menanggapi berbagai kritik terkait kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026.

Read more »

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen pada Triwulan I 2026Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »