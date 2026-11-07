Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q3 2026 Tembus 5,47 Persen

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% di kuartal ketiga 2026, didorong konsumsi rumah tangga dan investasi, namun tantangan setengah pengangguran masih tinggi.

Ekonomi Indonesia mencatatkan kinerja positif pada periode kuartal ketiga tahun 2026 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara tahunan. Angka capaian ekonomi nasional ini melampaui angka pertumbuhan yang tercatat pada kuartal kedua tahun 2026 yang hanya mencapai 5,29 persen. Namun, pertumbuhan tersebut masih berada di bawah kinerja optimal yang dicapai pada awal tahun, yaitu pada kuartal pertama 2026 yang mencatatkan angka 5,61 persen.

Mekanisme Utama Pendorong Ekonomi Nasional

Konsumsi rumah tangga dan investasi atau pembentukan modal tetap bruto tetap menjadi dua pilar utama yang menopang pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik, Mohammad Edy Mahmud, menjelaskan bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 51,97 persen. Sementara itu, komponen investasi menyumbang porsi sebesar 30,81 persen dari total nilai PDB.

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Dari sisi laju pertumbuhan tahunan, konsumsi rumah tangga tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,04 persen. Hal ini diikuti oleh pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang lebih tinggi, yakni mencapai 6,06 persen secara tahunan. Kombinasi kedua sektor strategis ini menghasilkan kontribusi gabungan yang sangat besar, yakni mencakup 82,78 persen dari total Produk Domestik Bruto Indonesia. Di sisi lain, konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara semua komponen, yaitu sebesar 8,95 persen, yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, meski kontribusinya terhadap PDB hanya sebesar 7,28 persen.

Posisi Para Pemangku Kepentingan dan Kritik Kualitas Tenaga Kerja

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, memberikan penilaian kritis mengenai kondisi pasar kerja yang terdata. Ia menilai bahwa penyerapan tenaga kerja saat ini menunjukkan perbaikan yang bersifat kuantitatif, namun kualitas pekerjaan yang diciptakan masih belum memadai untuk memenuhi standar kebutuhan industri modern. Masalah utama yang dihadapi adalah lemahnya pertumbuhan permintaan tenaga kerja berkualitas di sektor formal nasional.

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Kritik tersebut menyoroti ketidakefektifan Program Magang Nasional yang ditawarkan dengan kompensasi berdasarkan upah minimum kota atau kabupaten. Program ini dinilai gagal mengatasi masalah serapan tenaga kerja berkualitas karena lebih didorong oleh kebutuhan fasilitas penawaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut terjadi alih-alih didasarkan pada kebutuhan riil dan dinamis yang sebenarnya dibutuhkan oleh sektor dunia usaha dan perusahaan swasta. Tantangan struktural ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah lulusan atau pencari kerja dengan kompetensi yang dicari oleh pemberi kerja formal.

Dampak Nyata bagi Konsumen dan Langkah Selanjutnya

Data resmi dari Badan Pusat Statistik mengenai angkatan kerja pada Agustus 2026 menunjukkan jumlah yang sangat besar namun dengan dinamika yang kompleks. Jumlah angkatan kerja mencapai 155,37 juta orang, yang berarti terjadi kenaikan sebanyak 1,366 juta orang dibandingkan dengan data pada Agustus 2025. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 147,99 juta orang tercatat sebagai penduduk yang bekerja pada Agustus 2026. Angka ini mencatatkan kenaikan sebanyak 1,443 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK pada Agustus 2026 tercatat sebesar 70,33 persen. Indikator ini turun sebesar 0,26 persen poin dibandingkan dengan capaian pada Agustus 2025. TPAK berfungsi sebagai indikator krusial yang menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang sudah terserap di lapangan kerja maupun yang masih dalam proses mencari pekerjaan. Secara detail, jumlah penduduk yang bekerja berstatus sebagai pemilik usaha sendiri bertambah sebanyak 530.000 orang secara tahunan.

Di sisi pengangguran, data BPS menunjukkan penurunan yang sangat marginal. Dalam kurun waktu Agustus 2025 hingga Agustus 2026, jumlah penganggur hanya turun sebanyak 77.000 orang. Angka pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,75 persen, yang menurun dibandingkan dengan Agustus 2025 yang tercatat di angka 4,85 persen. Namun, ada satu indikator yang menjadi perhatian khusus, yaitu penambahan jumlah pekerja setengah penganggur yang sangat signifikan. Jumlah pekerja setengah penganggur bertambah sebesar 1,24 juta orang sepanjang periode tersebut.

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Jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau yang disebut sebagai setengah penganggur pada Agustus 2026 mencapai 12,84 juta orang. Jika dihitung secara persentase, pekerja setengah penganggur pada Agustus 2026 mencapai 8,68 persen dari total penduduk bekerja. Hal ini berarti dari setiap 100 penduduk yang bekerja, terdapat sekitar sembilan orang yang termasuk dalam kategori setengah penganggur. Tingkat ini naik 0,76 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025. Meskipun jumlah pekerja formal pada Agustus 2026 tercatat sebesar 62,25 juta orang atau lebih tinggi dari 61,84 juta orang pada Agustus 2025, tantangan kualitas dan intensitas kerja masih menjadi fokus utama pemerintah untuk periode mendatang.