Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mencapai 5,61 Persen, Tertinggi di G20

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20. Presiden Prabowo Subianto dan tim perekonomian mengungkapkan bahwa dana negara cukup untuk mendukung pertumbuhan ini. Selain itu, Bank Indonesia meluncurkan strategi untuk stabilitas rupiah, sementara berbagai sektor seperti industri dan teknologi juga mengalami dinamika.

Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa dana negara cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia . Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Mei 2026.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, yang merupakan angka tertinggi di antara negara-negara G20 yang telah merilis data serupa. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh baik meskipun menghadapi dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru. Perbandingan dilakukan terhadap negara-negara seperti China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat, di mana Indonesia berada di posisi tertinggi.

Selain itu, Purbaya akan melantik dua pejabat baru pada Rabu, 6 Mei 2026, untuk menggantikan pejabat yang terindikasi terlibat dalam masalah pencairan restitusi pajak. Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani mengaku bahwa pihaknya telah menjadi investor di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk sejak lama. Bank Indonesia (BI) juga meluncurkan tujuh strategi untuk mempertahankan stabilitas rupiah di tengah tekanan global, dengan nilai rupiah terpuruk di angka Rp17.400 per dolar AS.

Berbagai bias psikologis seperti gaya hidup, utang, dan perilaku konsumtif harian membuat kelas pekerja sulit menabung dan cepat habis gaji. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berhasil mempertahankan peringkat korporasi pada level 'idBBB' dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) tahun ini. Tren kenaikan harga BBM non-subsidi mulai memberikan tekanan nyata terhadap industri, khususnya sektor produktif. Ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi mendorong beberapa bank sentral mengatur ulang strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, termasuk penjualan emas.

Hari Rabu, 6 Mei 2026, banyak film akan tayang di berbagai saluran televisi nasional, dengan beberapa film yang waktu tayangnya saling bertabrakan. Di sektor teknologi, Xiaomi sedang mempersiapkan lini smartphone entry-level terbaru melalui seri Redmi 17. Samsung juga menjadi sorotan menjelang peluncuran perangkat lipat tahun 2026, dengan generasi penerus flagship lipatnya, Samsung Galaxy Z Fold 8.

Honor Play 80 Plus resmi diperkenalkan di Tiongkok pada 5 Mei 2026 sebagai anggota terbaru dari lini Play 80 milik Honor, yang menyasar segmen menengah





