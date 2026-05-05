Pertumbuhan Ekonomi 5,61% di Triwulan I-2026: Antara Optimisme dan Realitas di Lapangan

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% di triwulan I-2026, tertinggi dalam 14 triwulan terakhir, namun para ekonom mengingatkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan agregat dan kondisi riil di lapangan. Pertumbuhan ini didorong oleh belanja pemerintah dan faktor musiman, sementara sektor riil menunjukkan perlambatan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen, angka tertinggi dalam 14 triwulan terakhir. Meskipun demikian, para ekonom memperingatkan adanya perbedaan signifikan antara kinerja ekonomi secara keseluruhan dan kondisi riil yang dirasakan di lapangan.

Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh faktor musiman, seperti periode Ramadhan dan Lebaran, serta peningkatan belanja pemerintah yang agresif. Berbagai indikator dari sektor riil justru menunjukkan adanya perlambatan atau stagnasi pertumbuhan. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 5,52 persen secara tahunan dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81 persen.

Belanja pemerintah menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun dasar 2010, yang tercermin dalam pertumbuhan sektor konstruksi dan akomodasi serta makanan minuman. Sektor konstruksi tumbuh 5,49 persen, didorong oleh aktivitas pembangunan swasta, penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Koperasi Desa Merah Putih. Sektor akomodasi dan makanan minuman juga mengalami pertumbuhan 13,14 persen, seiring dengan peningkatan penyediaan makanan dan minuman akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan libur nasional.

Menteri Keuangan menyatakan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan menjaga stabilitas makro di tengah ketidakpastian ekonomi global, bahkan melampaui pertumbuhan pada triwulan IV-2025. Namun, para ekonom seperti Rahma Gafmi dari Universitas Airlangga berpendapat bahwa capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sektor riil. Pertumbuhan lebih banyak didorong oleh kebijakan fiskal ekspansif dan percepatan belanja negara. Meskipun secara statistik angka 5,61 persen rasional, manfaatnya belum terdistribusi secara merata dan daya beli masyarakat masih tertekan.

Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur menunjukkan penurunan tajam, bahkan memasuki zona kontraksi pada bulan April. Selain itu, terdapat kesenjangan antara sektor keuangan yang kuat dan sektor riil, di mana penyaluran kredit belum merata ke pelaku usaha kecil dan menengah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi di atas kertas, tetapi ekspansi dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja masih terbatas. Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan perlambatan pertumbuhan kredit baru, yang didorong terutama oleh kredit konsumsi.

Percepatan belanja negara juga berpotensi memperlebar defisit anggaran, dengan realisasi defisit APBN mencapai 0,93 persen dari PDB pada triwulan I-2026





