Pertumbuhan Belanja Kesehatan dan Kecantikan di Luar Negeri Indonesia Meningkat

Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan sekitar US$3.340 per perjalanan untuk urusan kesehatan dan kecantikan di luar negeri, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perjalanan liburan atau bisnis. Malaysia menjadi tujuan favorit dengan biaya perjalanan yang relatif rendah dan sistem layanan yang sudah terbentuk. Pertumbuhan perjalanan wisatawan nasional terus meningkat, menandakan pemulihan sektor pariwisata luar negeri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejak pagi, bandara Kuala Lumpur sudah ramai dengan aktivitas. Koper kecil, jadwal yang padat, dan satu nama klinik yang sudah ditentukan sejak di Jakarta.

Perjalanan ini mungkin singkat, tetapi nilainya sangat besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata orang Indonesia yang keluar negeri untuk urusan kesehatan dan kecantikan menghabiskan sekitar US$3.340 per perjalanan atau hampir Rp50 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan motif perjalanan lainnya. Misalnya, perjalanan untuk liburan hanya membutuhkan sekitar US$1.354, sementara perjalanan bisnis sekitar US$1.789.

Selisihnya sangat signifikan dan konsisten di seluruh sampel survei. Pertumbuhan belanja di segmen ini juga paling cepat, dengan kenaikan dua digit dalam satu tahun. Arus uang terkonsentrasi pada perjalanan dengan tujuan spesifik, seperti prosedur medis, tindakan estetika, atau paket perawatan yang sudah dijadwalkan sebelum berangkat. Tiket dan hotel hanya merupakan bagian kecil dari total biaya.

Inti pengeluaran terletak pada layanan yang dibeli di negara tujuan. Dalam struktur belanja, komponen kesehatan menyerap lebih dari US$2.400 per perjalanan. Kelompok usia 35-44 tahun menjadi tulang punggung, menyumbangkan sekitar sepertiga dari total perjalanan di segmen ini. Di belakangnya, usia 25-34 tahun dengan porsi hampir sama.

Lebih dari setengah pelaku adalah lulusan sarjana, dan hampir sepertiga telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana. Di tempat kerja, dominasi ada di level manajerial, dengan lebih dari setengah pelaku berada di kelompok ini. Kecantikan sebagai produk langsung muncul dalam angka kecil, kurang dari US$10 per perjalanan. Fokus utama ada pada prosedur, bukan konsumsi kosmetik ringan.

Kelompok di bawah 25 tahun mencatat pengeluaran tertinggi untuk kategori kecantikan dalam komponen belanja perjalanan, sekitar US$32 per trip. Nilainya turun di usia 25-44 tahun, lalu kembali naik di atas 44 tahun. Di sisi lain, pengeluaran untuk kesehatan meningkat seiring bertambahnya usia, mencapai puncak di kelompok di atas 44 tahun. Untuk kebutuhan ini, Malaysia menjadi tujuan favorit.

Sekitar 7% perjalanan ke negara itu terkait langsung dengan kebutuhan kesehatan dan kecantikan. Nilai belanja medisnya mencapai US$2.844 per trip. Biaya perjalanan ke sana relatif rendah. Durasi singkat, bahasa yang serumpun, dan kuliner yang mirip dengan selera lidah Indonesia, sistem layanannya sendiri sudah terbentuk.

Kombinasi ini menciptakan efisiensi di luar biaya inti, memberi ruang lebih besar pada pengeluaran medis itu sendiri. Di luar itu, biaya penunjang mengikuti, seperti akomodasi sekitar US$293, makan minum US$188, dan belanja pribadi sekitar US$130. Perjalanan ke luar negeri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah perjalanan wisatawan nasional (wisnas) pada tahun 2025 tercatat sebanyak 9.165.894 perjalanan, meningkat 2,45 persen dibandingkan tahun 2024.

Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, khususnya pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan konsisten ini menandakan pemulihan sektor pariwisata luar negeri dan meningkatnya minat masyarakat untuk bepergian ke lintas negara. Setiap perjalanan membawa rata-rata belanja yang tinggi, dan untuk segmen ini nilainya berada di lapisan atas. Sebagian besar pengeluaran terjadi di luar negeri.

Porsi yang dibelanjakan di dalam negeri sebelum dan setelah perjalanan berada di bawah 10%





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kesehatan Kecantikan Perjalanan Luar Negeri Malaysia Pariwisata

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LPEM UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 5,4 PersenPeriode Ramadan dan Lebaran menjadi faktor musiman yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026.

Read more »

Wamenekraf Irene dorong penguatan pertumbuhan gim lokal ke globalWakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar mendorong aktivasi penguatan distribusi gim lokal tumbuh berkelanjutan ...

Read more »

Masa depan kesehatan Indonesia: Teknologi, talenta, akses yang merataSaat ini layanan kesehatan Indonesia diibaratkan seperti berada di sebuah pesta pernikahan adat yang besar. Pesta dengan tamu ribuan, ruangannya tersebar ...

Read more »

PMI Cianjur turunkan 25 relawan ke lokasi pengungsianPalang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menurunkan 25 orang relawan, termasuk tenaga kesehatan guna memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan ...

Read more »

Dari Kewalahan Jadi Lebih Terukur, Cara Angola Mengelola Pertumbuhan Bersama BigSellerMengelola jutaan pesanan setiap tahun bukan perkara sederhana. Angola memanfaatkan platform omnichannel BigSeller untuk membantu menjaga efisiensi operasional sekaligus meningkatkan pelayanan di marketplace.

Read more »

Core Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 5,35 PersenCORE Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 5,25-5,35 persen ditopang prospek pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Read more »