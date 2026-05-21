Pertemuan Xi Jinping-Putin di Beijing: Tejabat China-Rusia Letak Saling Jawa di Peta Dunia, Perkuat Kerja Sama Perdagangan, dan Menciptakan Ungaria di Internet

Xi Jinping dan Vladimir Putin bertatap muka di Beijing dan menandatangani kesepakatan-kesepakatan bilateral. Fakta menarik adalah pertemuan ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun Perjanjian Persahabatan Sino-Rusia.

Apa saja hasil pertemuan dua "sahabat lama" Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin di hari pertama? Xi bertemu dengan Putin empat hari setelah bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Apa artinya? Apa pandangan AS tentang hubungan China dan Rusia? Pada pertemuan kedua pemimpin negara yang berlangsung pada 20-21 Mei 2026 di Beijing, China dan Rusia pada dasarnya meneguhkan persahabatan lama mereka, karena mayoritas isu kerja sama perdagangan sudah selesai di tingkat para menteri. Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin tinggal menandatangani kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Dalam deklarasi bersama yang dirilis setelah pertemuan, China dan Rusia menyatakan situasi dunia semakin kompleks. Agenda perdamaian dan pembangunan dunia menghadapi risiko dan tantangan baru serta munculnya bahaya fragmentasi komunitas internasional dan kembalinya hukum rimba.

"Upaya sejumlah negara untuk secara sepihak mengelola urusan global, memaksakan kepentingan mereka kepada seluruh dunia, dan membatasi pembangunan kedaulatan negara lain dengan semangat era kolonial telah gagal," sebut deklarasi itu





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rusia China China Rusia Xi Jinping Vladimir Putin China-Rusia Kesepakatan Bilateral Agenda Perdamaian Pemberian Sanksi AS Porción Rusia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rusia-China Bersatu, Ini 3 Poin Pertemuan Baru Putin-Xi JinpingPutin akan kunjungi China untuk memperkuat aliansi. Fokus ke dukungan energi, perdagangan, dan geopolitik di tengah isolasi dari Barat.

Read more »

bChina, Rusia Perkuat Aliansi tramite Kunjungan Putin-Xi Jinping ke Beijing/bPertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing secara resmi menandai era baru kerja sama strategis.

Read more »

Putin Bertemu Xi Jinping di Beijing, Apa Saja yang Dibahas?Apa saja yang dibahas dalam pertemuan dua mitra strategis ini?

Read more »

Putin dan Xi Jinping Dilaporkan Teken 20 Dokumen Kerja Sama di Beijing, Apa Saja Isinya?Usai pertemuan di Beijing hari ini antara Putin dan Xi Jinping, delegasi Rusia dan China dilaporkan menandatangani 20 dokumen kerja sama di berbagai bidang.

Read more »