Pertemuan Wakapolri dan Presidency of State Security untuk Pengamanan Ibadah Haji 2026

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security yang diwakili Mayjen Abdul Hamid di Kantor PSS, Riyadh, Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi Indonesia dan Arab Saudi dalam perlindungan warga negara serta pengamanan penyelenggaraan ibadah haji menjelang puncak musim haji 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh penghormatan sebagai cerminan hubungan baik kedua negara dalam mendukung perlindungan. Lawatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sinergi Satgas Haji Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk meningkatkan pengawasan, pencegahan, serta perlindungan masyarakat dari praktik haji nonprosedural, penyalahgunaan visa, hingga berbagai modus penipuan calon jemaah.

Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi terkait perlindungan warga negara, pertukaran informasi, serta percepatan penanganan berbagai persoalan yang berpotensi dihadapi jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi. Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa perlindungan jemaah membutuhkan penguatan sinergi sejak sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia memerlukan kolaborasi yang kuat agar setiap warga negara memperoleh kepastian, keamanan, dan perlindungan selama menjalankan ibadah haji.





