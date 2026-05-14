Pertemuan Strategis Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing untuk Meredam Ketegangan Global

Presiden AS Donald Trump mengunjungi Beijing guna memperkuat hubungan diplomatik dengan Presiden China Xi Jinping, membahas isu krusial seperti perdagangan, Iran, dan kedaulatan Taiwan.

Presiden Amerika Serikat , Donald Trump , secara resmi mendarat di ibu kota China , Beijing, untuk melakukan kunjungan kenegaraan yang sangat dinantikan oleh komunitas internasional. Pada hari Kamis, 14 Mei 2026, suasana di Aula Besar Rakyat tampak sangat formal namun penuh dengan harapan akan terciptanya perdamaian baru antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Momen yang paling menyita perhatian adalah ketika Trump dan Presiden China, Xi Jinping, saling berjabat tangan dengan hangat, menandakan dimulainya dialog tingkat tinggi yang bertujuan untuk mengatasi berbagai perselisihan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam pertemuan tersebut, Donald Trump tidak ragu untuk melontarkan pujian terbuka kepada Xi Jinping, menyebutnya sebagai seorang pemimpin yang hebat. Trump menyatakan bahwa meskipun banyak pihak yang mungkin tidak setuju atau merasa aneh ketika ia memuji pemimpin China, hal tersebut adalah sebuah kebenaran yang harus diakui.

Ia juga menyampaikan rasa hormat yang mendalam serta rasa bangga karena bisa menjalin pertemanan dengan Xi Jinping dalam upaya membawa stabilitas global dan mencegah konflik yang lebih luas. Namun, di balik keramahan yang ditampilkan di depan kamera, terdapat sejarah ketegangan yang sangat mendalam antara Washington dan Beijing. Hubungan kedua negara sempat berada di titik terendah akibat perang dagang yang sangat agresif, terutama setelah Trump sebelumnya mengambil kebijakan ekonomi yang sangat keras dengan menaikkan tarif impor secara besar-besaran.

Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah penerapan tarif sebesar 145 persen bagi berbagai kategori barang asal China yang masuk ke pasar Amerika Serikat pada tahun lalu. Langkah ini memicu reaksi keras dari pemerintah China dan mengguncang rantai pasok global, yang menyebabkan fluktuasi ekonomi di berbagai belahan dunia dan meningkatkan harga barang bagi konsumen.

Pertemuan di Beijing ini dipandang sebagai upaya strategis untuk menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan tersebut agar kedua negara dapat saling menguntungkan tanpa harus saling menjatuhkan melalui hambatan tarif yang mencekik ekonomi kedua belah pihak. Selain masalah ekonomi, agenda utama dalam pertemuan tingkat tinggi ini mencakup isu-isu geopolitik yang sangat sensitif, terutama mengenai status Taiwan dan peran Iran di panggung internasional. China secara konsisten dan tegas menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara mereka.

Presiden Xi Jinping bahkan pernah memberikan peringatan keras bahwa China bersedia menggunakan segala cara, termasuk kekuatan militer, untuk menyatukan kembali wilayah kepulauan tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat terus memberikan dukungan strategis kepada Taiwan, baik melalui penjualan sistem persenjataan canggih maupun pemberian pelatihan militer bagi tentara Taiwan. Hal inilah yang sering menjadi pemicu kemarahan Beijing dan dianggap sebagai campur tangan yang tidak dapat diterima terhadap urusan domestik China.

Trump dan Xi mencoba mencari jalan tengah agar perselisihan mengenai Taiwan tidak berujung pada konflik terbuka yang bisa memicu krisis global. Diskusi juga meluas ke wilayah Timur Tengah, khususnya mengenai situasi politik di Iran. Kedua negara adidaya ini menyadari bahwa stabilitas di kawasan tersebut sangat penting untuk menjaga keamanan energi global dan jalur perdagangan laut.

Trump ingin memastikan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir yang dapat mengancam sekutu AS di kawasan tersebut, sementara China memiliki kepentingan ekonomi yang besar dengan Iran melalui impor minyak skala besar. Dengan adanya dialog terbuka ini, diharapkan terjadi sinkronisasi kebijakan antara AS dan China dalam menangani ancaman keamanan internasional sehingga ketegangan di berbagai titik panas dunia dapat dikurangi secara signifikan.

Pertemuan ini bukan sekadar tentang diplomasi formal, melainkan tentang bagaimana dua pemimpin dengan visi yang berbeda dapat duduk bersama untuk mencegah bencana ekonomi dan militer bagi seluruh umat manusia. Komunitas internasional kini menunggu hasil konkret dari pertemuan ini, apakah akan lahir sebuah kesepakatan damai yang permanen atau hanya sekadar gencatan senjata sementara dalam persaingan panjang menuju supremasi global yang tidak terelakkan





