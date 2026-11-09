Pertemuan Prabowo dan Sepuluh Mantan Kapolri Bahas Anti Kebocoran Negara

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang untuk membahas antisipasi kebocoran negara dan program pro-rakyat yang didukung penuh purnawirawan Polri.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis bersama para mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di kediaman resminya yang berlokasi di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 8 November 2020. Acara silaturahmi ini menghadirkan sepuluh mantan panglima polisi serta Kepala Kepolisian Negara Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang masih menjabat sebagai Kapolri saat ini, menandakan adanya komunikasi intensif antara eksekutif dan mantan tokoh utama institusi penegak hukum di Tanah Air.

Rincian Pertemuan dan Antisipasi Finansial

Eks Kapolri Tito Karnavian secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Persatuan Purnawirawan Polisi Republik Indonesia atau PP Polri adalah pihak yang diundang langsung oleh Presiden Prabowo ke Hambalang. Dalam keterangannya yang disampaikan di Istana Negara pada Senin, 9 November, mantan kepala polisi tersebut menekankan bahwa fokus utama dari pembicaraan antara para mantan pemimpin polisi dan Presiden adalah penjelasan mengenai situasi kebocoran negara yang terjadi. Tito Karnavian menjelaskan secara gamblang bahwa inti dari diskusi tersebut adalah bagaimana mencegah berbagai kebocoran keuangan yang selama ini terjadi dan merugikan negara.

Also read Sepuluh Mantan Kapolri Hadiri Silaturahmi dengan Presiden Prabowo di Hambalang

Kehadiran kesepuluh mantan Kapolri tersebut dalam pertemuan yang digelar di kediaman resmi Presiden di Kabupaten Bogor ini merupakan upaya untuk membangun komunikasi yang lebih erat. Pertemuan tersebut secara resmi dikategorikan sebagai silaturahmi antara Prabowo Subianto dengan para tokoh penting yang pernah memimpin institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada berbagai periode sejarah yang berbeda. Kehadiran Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri aktif juga menambah bobat diskusi mengenai arah kebijakan keamanan nasional ke depan.

Posisi Dukungan PP Polri dan Purnawirawan

Ketua PP Polri, Jenderal Tito Karnavian, menyebutkan dengan tegas bahwa organisasi ini beserta seluruh anggotanya mendukung segala langkah-langkah yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo Subianto, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dukungan penuh ini bukan hanya bersifat simbolis, melainkan mencakup dukungan terhadap berbagai program strategis yang dijalankan oleh pemerintahan baru untuk mensejahterakan masyarakat luas. Tito Karnavian menegaskan bahwa fokus utama dukungan tersebut adalah memastikan program-program pro-rakyat dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan berarti.

Advertisement

Lebih lanjut, Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa para purnawirawan polisi juga mendukung program-program Presiden yang secara spesifik bertujuan untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi. Dukungan ini menunjukkan adanya kesepahaman politik dan administratif antara pemerintah pusat dengan kalangan purnawirawan kepolisian dalam menumpas praktik-praktik yang dapat menyebabkan kebocoran anggaran negara. Komitmen ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas birokrasi dan keamanan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Dampak Nyata dan Langkah Kebijakan Selanjutnya

Langkah Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh-tokoh kunci dari kepolisian ini memiliki dampak langsung pada arah kebijakan keamanan dan stabilitas nasional. Dengan adanya dukungan dari PP Polri, diharapkan implementasi program-program kesejahteraan rakyat dan pencegahan kebocoran keuangan dapat berjalan lebih efektif di lapangan. Kehadiran para mantan panglima polisi juga memberikan perspektif historis dan pengalaman manajemen institusi yang berharga bagi tim kerja Presiden dalam merumuskan strategi keamanan yang komprehensif.

Informasi mengenai rincian identitas lengkap kesepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut masih dalam tahap konfirmasi lebih lanjut oleh pihak istana. Namun, kehadiran mereka menandai dimulainya babak baru dalam hubungan antara eksekutif dan institusi kepolisian yang berlandaskan pada saling percaya dan tujuan bersama. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pilar keamanan negara sambil menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.