Pertemuan Antara Kekuatan Muda Asia Tenggara di Piala AFF U-19 2026

Pertemuan antara kekuatan-kekuatan muda Asia Tenggara telah dimulai di Piala AFF U-19 2026. Thailand dan Malaysia kembali bersaing untuk memperebutkan gelar terbaik di level U-19. Thailand yang masih tercatat sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah turnamen ini, dengan lima gelar juara yang mereka raih sejajar dengan Australia.

Thailand yang masih tercatat sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah turnamen ini, dengan lima gelar juara yang mereka raih sejajar dengan Australia. Malaysia juga tidak kalah berpengalaman, dengan dua kali menjadi juara pada 2018 dan 2022. Laga melawan Singapura malam nanti akan jadi tes awal untuk mengukur kesiapan Harimau Malaya Muda di turnamen ini.

Jadwal Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026, Siaran Langsung Indosiar dan SCTV, Live Streaming Vidio Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di fase grup Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Saat itu Thailand menang telak 6-0 atas Brunei. Kemenangan telak itu menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju final, sebelum akhirnya dihentikan Indonesia. Di edisi 2026, Thailand datang dengan motivasi yang tidak kecil.

Setelah gagal menjadi juara tahun lalu, mereka jelas ingin kembali ke puncak. Konsistensi mereka di level usia muda juga terlihat dari delapan kali lolos ke final, sejajar dengan Malaysia. Meski tanpa kehadiran Australia yang absen di edisi ini, persaingan tetap diperkirakan ketat di papan atas. Thailand tentu tidak ingin kehilangan momentum untuk mengejar gelar keenam mereka.

Momen-momen Menarik Piala AFF U-19 2026 Indonesia vs Myanmar: Dimas Curi Perhatian Dengan Brace-nya, 2 Error Untungnya tak FatalLaga malam hari antara Malaysia dan Singapura juga memperlihatkan jurang statistik yang cukup jelas. Dari 10 pertemuan di Piala AFF U19, Malaysia menang delapan kali, sekali imbang, dan hanya sekali kalah. Malaysia sendiri dikenal sebagai salah satu tim paling konsisten di turnamen ini. Mereka enam kali menjadi runner-up (2003, 2005, 2006, 2007, 2017, 2019) dan dua kali meraih gelar juara.

Catatan itu menempatkan mereka sejajar dengan Thailand dalam hal konsistensi lolos ke partai final. Sebaliknya, Singapura belum banyak berbicara di level ini. Prestasi terbaik mereka hanya medali perunggu pada 2003, dan sejak itu mereka belum kembali mendekati fase akhir turnamen. Menariknya, keempat tim di Grup B ini juga pernah berada dalam satu grup pada edisi 2024.

Saat itu Malaysia keluar sebagai juara grup, sementara Thailand menyusul sebagai runner-up. Kini, mereka kembali bertemu untuk memperebutkan dominasi di Grup B Piala AFF U19 2026.

